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RSSB ने बदली भर्ती कैलेंडर में किया बदलाव, जानिए कब होंगी परीक्षाएं

परीक्षा कैलेंडर 2025-26 में वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की पूर्व निर्धारित तिथि को यथावत रखा गया है.

कर्मचारी चयन बोर्ड
कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 3:02 PM IST

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जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने परीक्षा कैलेंडर 2025-26 में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी की है. बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की तिथि में बदलाव किया गया है, जबकि वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की पूर्व निर्धारित तिथि को यथावत रखा गया है.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई परीक्षा तिथियों ने हजारों युवाओं की तैयारी की रणनीति को फिर से बदल दिया है. लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये अपडेट राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है. एक ओर वनपाल और लिपिक ग्रेड-II जैसी बड़ी भर्तियों की तारीखें तय होने से तैयारी को दिशा मिली है, वहीं पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय भी मिल गया है. ऐसे में अब युवाओं के बीच परीक्षा कैलेंडर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पढ़ें. वनपाल भर्ती परीक्षा 28 जून को, योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अंतिम मौका

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा कैलेंडर 2025-26 की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है. पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 पहले 18 जून 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अब इसे 24 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा.

वहीं, वनपाल भर्ती परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. संशोधित कैलेंडर के अनुसार वनपाल और लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक भर्ती समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के आधार पर होगी, जबकि पर्यवेक्षक महिला भारती समान पत्र का परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर आयोजित होनी है.

ये है परीक्षा की नई तिथि :

  1. वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 - CET (Senior Secondary) - 28 जून 2026 (रविवार)
  2. लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2025 - CET (Senior Secondary) - 5 जुलाई 2026 (रविवार)
  3. पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 - CET (Graduation) - 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार)

इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी अन्य वेबसाइट पर दी गई जानकारी को सही मानते हुए कोई कदम न उठाएं. बोर्ड समय-समय पर अभ्यर्थियों से जुड़े तमाम अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करता है. ऐसे में उस पर जारी सूचना ही अंतिम और मान्य होगी.

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