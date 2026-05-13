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RSSB ने बदली भर्ती कैलेंडर में किया बदलाव, जानिए कब होंगी परीक्षाएं

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने परीक्षा कैलेंडर 2025-26 में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी की है. बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की तिथि में बदलाव किया गया है, जबकि वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की पूर्व निर्धारित तिथि को यथावत रखा गया है.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई परीक्षा तिथियों ने हजारों युवाओं की तैयारी की रणनीति को फिर से बदल दिया है. लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये अपडेट राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है. एक ओर वनपाल और लिपिक ग्रेड-II जैसी बड़ी भर्तियों की तारीखें तय होने से तैयारी को दिशा मिली है, वहीं पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय भी मिल गया है. ऐसे में अब युवाओं के बीच परीक्षा कैलेंडर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा कैलेंडर 2025-26 की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है. पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 पहले 18 जून 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अब इसे 24 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा.