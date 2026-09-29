CET 2026 : कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित कैलेंडर, अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं अब दिसंबर और अगले साल होंगी
CET की तिथियां आगे बढ़ने का असर आगामी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है. परीक्षा परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया भी देर से होगी.
Published : September 29, 2026 at 11:24 AM IST
जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और समान पात्रता परीक्षा CET 2026 की संशोधित परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं. बोर्ड के अनुसार राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. इसके चलते अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं अब दिसंबर 2026 और जनवरी-फरवरी 2027 में आयोजित होंगी. इस फैसले से सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है.
चुनावी गतिविधियों के कारण प्रशासनिक संसाधनों और व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा तिथियों में संशोधन कर नया कार्यक्रम जारी किया गया है. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि संबंधित विभागों और अभ्यर्थियों को संशोधित कैलेंडर के अनुसार अपनी तैयारियां करने की सलाह दी है. वहीं उन्होंने टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा कंप्यूटर बेस या टैबलेट बेस टेस्ट के आधार पर कराने की ओर भी इशारा किया, जिसमें प्रश्न पत्र सीधे कंप्यूटर या टैबलेट पर उपलब्ध कराया जाएगा और आंसर अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में भरने होंगे.
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आगामी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा असर: परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का सबसे बड़ा असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो लंबे समय से विभिन्न भर्तियों के जरिए सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. राजस्थान में CET अब अधिकांश भर्तियों का आधार बन चुकी है. ऐसे में CET की तिथियां आगे बढ़ने का असर आगामी भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है. परीक्षा जितनी देर से होगी, उसके परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया भी उतनी ही देर से पूरी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी रविन्द्र का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पहले ही लंबा समय लग रहा है. कई अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और नई भर्तियों के इंतजार में हैं. ऐसे में परीक्षाओं के आगे खिसकने से नियुक्तियों का इंतजार भी और लंबा हो सकता है. दूसरी ओर, कुछ अभ्यर्थी इसे अतिरिक्त तैयारी समय के रूप में भी देख रहे हैं. अभ्यर्थी हनुमान ने कहा कि इससे उन्हें अपनी तैयारी को और बेहतर करने का अवसर मिलेगा.
बोर्ड की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम :
• टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा 2026 : 17 नवंबर से 21 दिसंबर 2026 तक विभिन्न चरणों में
• CET (सीनियर सेकेंडरी स्तर) : 1 से 3 दिसंबर 2026
• CET (स्नातक स्तर) : 16 से 18 जनवरी 2027
• प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा: 25 जनवरी 2027
• कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा : 3 से 5 फरवरी 2027