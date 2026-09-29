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CET 2026 : कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित कैलेंडर, अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं अब दिसंबर और अगले साल होंगी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (File Photo) ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और समान पात्रता परीक्षा CET 2026 की संशोधित परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं. बोर्ड के अनुसार राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. इसके चलते अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं अब दिसंबर 2026 और जनवरी-फरवरी 2027 में आयोजित होंगी. इस फैसले से सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है.