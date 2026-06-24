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कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का परिणाम जारी, 1100 पदों के लिए 1 जुलाई से शुरू होगी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन प्रोसेस

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड. ( ETV Bharat jaipur file photo )