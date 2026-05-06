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प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के बाद आएगा अंतिम परिणाम, NHM नर्सिंग भर्ती की मेरिट लिस्ट भी जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर गृह रक्षा विभाग के तहत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद अब साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया है. प्लाटून कमांडर के कुल 84 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी. इनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 82 पद और 2 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित थे. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर 2025 को दो पारियों में किया गया था. पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई थी. पहली पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 527 परीक्षा देने पहुंचे थे, जबकि दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 365 ही परीक्षा देने पहुंचे थे. ऐसे में कुल उपस्थिति 48.68% रही, जो बीते दिनों हुई प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में सबसे कम थी. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड परीक्षण से गुजरना पड़ा. पढ़ें: राजस्थान कारागार प्रहरी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 968 पदों के मुकाबले 962 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन