प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के बाद आएगा अंतिम परिणाम, NHM नर्सिंग भर्ती की मेरिट लिस्ट भी जारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत पब्लिक हेल्थ केयर नर्स भर्ती-2025 की स्किल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है.
Published : May 6, 2026 at 7:48 AM IST
जयपुर: राजस्थान में प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर गृह रक्षा विभाग के तहत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद अब साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया है.
प्लाटून कमांडर के कुल 84 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी. इनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 82 पद और 2 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित थे. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर 2025 को दो पारियों में किया गया था. पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई थी. पहली पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 527 परीक्षा देने पहुंचे थे, जबकि दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 365 ही परीक्षा देने पहुंचे थे. ऐसे में कुल उपस्थिति 48.68% रही, जो बीते दिनों हुई प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में सबसे कम थी. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड परीक्षण से गुजरना पड़ा.
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विभाग की ओर से आयोजित इस परीक्षण में सफल रहे अभ्यर्थियों में से तय मानकों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को अब साक्षात्कार के लिए अस्थायी (प्रोविजनल) रूप से सफल घोषित किया गया है. बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया कि ये परिणाम अस्थायी है और अंतिम चयन दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद ही मान्य होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अभ्यर्थी की ओर से आवेदन में गलत सूचना पेश करने और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा.
एनएचएम नर्सिंग भर्ती का परिणाम भी जारी : इसी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत पब्लिक हेल्थ केयर नर्स भर्ती-2025 की स्किल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी. इनमें पब्लिक हेल्थ केयर नर्स केटीएसपी क्षेत्र के 7 पद और नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 95 पद कुल 102 पद शामिल हैं. विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को प्रति महीने 18200 वेतनमान दिया जाएगा.