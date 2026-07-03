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अब 5500 अभ्यर्थियों तक की भर्ती परीक्षाएं टैबलेट बेस्ड टेस्ट (TBT) मोड पर! आईआईटी मद्रास से लिया जा रहा सहयोग, पेपर लीक की आशंका होगी कम

2024 से चल रही तैयारी, अब आईआईटी मद्रास ने जगाई उम्मीद : बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार टीबीटी को लागू करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कारणों से इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका. फिलहाल इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है. उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास के सहयोग से इस तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है. ये प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित, भरोसेमंद और फुल-प्रूफ साबित होती है तो जल्द ही इसे भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाएगा.

सीबीटी में सीमित रही क्षमता : आलोक राज ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड अब तक सीबीटी के माध्यम से करीब 10 परीक्षाएं आयोजित कर चुका है. इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सामान्यतः दो से ढाई हजार तक ही रही है. इसका प्रमुख कारण पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर लैब और परीक्षा केंद्रों का उपलब्ध नहीं होना है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा सीबीटी के माध्यम से आयोजित करना अभी व्यावहारिक नहीं हो पाया है. इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए बोर्ड ने टैबलेट बेस्ड टेस्ट पर काम शुरू किया है.

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा हाईटेक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. बोर्ड अब पारंपरिक ओएमआर (OMR) और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के साथ टेबलेट बेस्ड टेस्ट (TBT) प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है. तकनीकी परीक्षण सफल रहा तो आने वाले समय में बड़ी भर्ती परीक्षाएं भी टेबलेट के माध्यम से आयोजित की जा सकेंगी. टीबीटी लागू होने से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका काफी हद तक कम हो सकती है. टीबीटी (Tablet Based Test), सीबीटी (Computer Based Test) का ही एक नया स्वरूप है. इसमें अभ्यर्थी कंप्यूटर की बजाय टेबलेट पर परीक्षा देंगे. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि टीबीटी का उद्देश्य बेहतर तकनीकी व्यवस्था विकसित करते हुए भविष्य में ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करना है.

टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा बन सकती है पहली TBT परीक्षा : बोर्ड की योजना के अनुसार टेबलेट बेस्ड टेस्ट के जरिए सबसे पहले टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है. इसका परीक्षण सितंबर एंड और अक्टूबर की शुरुआत में किया जा सकता है. मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला टेक्निकल एसेसमेंट की सफलता पर निर्भर करेगा. टीबीटी मॉड्यूल पूरी तरह सुरक्षित नहीं पाई गई तो संबंधित परीक्षा पूर्व निर्धारित ओएमआर प्रणाली से ही आयोजित की जाएगी.

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पहले चरण में 5 से 5.5 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा : आलोक राज ने बताया कि प्रारंभिक चरण में लगभग 5000 से 5500 अभ्यर्थियों तक की परीक्षा टेबलेट बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित करने की योजना है. इससे बोर्ड को तकनीकी व्यवस्था, परीक्षा संचालन और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं का वास्तविक आकलन करने का अवसर मिलेगा. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यदि शुरुआती चरण सफल रहता है और तकनीकी प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित-प्रभावी साबित होती है तो भविष्य में इस मॉडल को बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा. तब 50 हजार तक अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षाएं भी टेबलेट बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित करने की योजना बनाई जाएगी.

सरकारी स्कूल बनेंगे परीक्षा केंद्र : टीबीटी के लिए अलग से नए परीक्षा केंद्र विकसित नहीं किए जाएंगे. बोर्ड की योजना है कि जिन सरकारी स्कूलों में वर्तमान में ओएमआर आधारित परीक्षाएं आयोजित होती हैं, वहीं आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराकर टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर मजबूत वाई-फाई कनेक्टिविटी, नेटवर्क बैकअप और अन्य सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पहले सुनिश्चित किया जाएगा. सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह संतोषजनक मिलने के बाद ही परीक्षा आयोजित होगी. इससे भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में तेजी आएगी, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता बढ़ेगी और भविष्य में पारंपरिक ओएमआर आधारित परीक्षाओं पर निर्भरता भी कम हो सकेगी.

पेपर लीक की आशंका होगी खत्म : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मानना है कि टेबलेट बेस्ड टेस्ट (TBT) लागू होने से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका काफी हद तक कम हो सकती है. इस प्रणाली में प्रश्नपत्र पहले से मुद्रित होकर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि परीक्षा शुरू होने के समय ही सुरक्षित डिजिटल माध्यम से प्रत्येक टेबलेट पर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे प्रश्नपत्र के परिवहन, भंडारण और वितरण के दौरान होने वाली संभावित पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगेगी.

तकनीकी सुरक्षा पर रहेगा पूरा फोकस : बोर्ड का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का जोखिम स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए टीबीटी को तभी लागू किया जाएगा जब उसकी सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नेटवर्क स्थिरता और परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया पर बोर्ड को पूर्ण विश्वास हो जाएगा. किसी भी स्तर पर तकनीकी कमजोरी सामने आती है तो परीक्षा पारंपरिक ओएमआर प्रणाली से ही कराई जाएगी.