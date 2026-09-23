ETV Bharat / state

874 JEN पदों के लिए 47 हजार से ज्यादा आवेदन, मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में सबसे कड़ा मुकाबला

जयपुर : सरकारी नौकरी की एक सीट के लिए युवाओं के बीच मुकाबला कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जेईएन भर्ती के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 874 पदों के लिए कुल 47 हजार 476 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है यानी औसतन एक पद के लिए करीब 54 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं. हालांकि, अलग-अलग ट्रेड में प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी अलग है.

32 पदों के लिए 6 हजार 655 आवेदन : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली जेईएन भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा श्रेणी में है. इस श्रेणी में महज 32 पद हैं, जबकि 6 हजार 655 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. ऐसे में एक सीट के लिए करीब 208 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा यानी श्रेणी में एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना होगा.

इसे भी पढे़ं. सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा: 68.80 फीसदी अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य

सिविल डिग्री में 470 पद, 25 हजार 739 दावेदार : जेईएन भर्ती में सबसे ज्यादा 470 पद सिविल डिग्रीधारकों के लिए हैं. इन पदों के लिए 25 हजार 739 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस हिसाब से एक पद के लिए करीब 55 अभ्यर्थी मैदान में हैं. आवेदन की संख्या के लिहाज से भी यही श्रेणी सबसे आगे है. वहीं, सिविल डिप्लोमा के 372 पदों के लिए 15 हजार 82 आवेदन आए हैं. इस श्रेणी में एक पद पर करीब 40 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा. सिविल डिप्लोमा में प्रतिस्पर्धा बाकी दो श्रेणियों की तुलना में कम है, लेकिन एक सीट के लिए यहां भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

जेईएन के 874 पद 47 हजार 476 आवेदन :