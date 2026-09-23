874 JEN पदों के लिए 47 हजार से ज्यादा आवेदन, मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में सबसे कड़ा मुकाबला
एक सीट के लिए करीब 208 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा.
Published : September 23, 2026 at 12:38 PM IST
जयपुर : सरकारी नौकरी की एक सीट के लिए युवाओं के बीच मुकाबला कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जेईएन भर्ती के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 874 पदों के लिए कुल 47 हजार 476 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है यानी औसतन एक पद के लिए करीब 54 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं. हालांकि, अलग-अलग ट्रेड में प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी अलग है.
32 पदों के लिए 6 हजार 655 आवेदन : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली जेईएन भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा श्रेणी में है. इस श्रेणी में महज 32 पद हैं, जबकि 6 हजार 655 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. ऐसे में एक सीट के लिए करीब 208 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा यानी श्रेणी में एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना होगा.
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सिविल डिग्री में 470 पद, 25 हजार 739 दावेदार : जेईएन भर्ती में सबसे ज्यादा 470 पद सिविल डिग्रीधारकों के लिए हैं. इन पदों के लिए 25 हजार 739 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस हिसाब से एक पद के लिए करीब 55 अभ्यर्थी मैदान में हैं. आवेदन की संख्या के लिहाज से भी यही श्रेणी सबसे आगे है. वहीं, सिविल डिप्लोमा के 372 पदों के लिए 15 हजार 82 आवेदन आए हैं. इस श्रेणी में एक पद पर करीब 40 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा. सिविल डिप्लोमा में प्रतिस्पर्धा बाकी दो श्रेणियों की तुलना में कम है, लेकिन एक सीट के लिए यहां भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.
जेईएन के 874 पद 47 हजार 476 आवेदन :
|श्रेणी
|पद
|आवेदन
|एक पद पर दावेदार
|मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा
|32
|6655
|208
|सिविल डिग्री
|470
|25739
|55
|सिविल डिप्लोमा
|372
|15082
|40
|कुल
|874
|47,476
|54
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फरवरी में प्रस्तावित है परीक्षा : जेईएन सिविल डिग्री में 470 पद, सिविल डिप्लोमा में 372 पद और मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में 32 पद हैं. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षा अगले साल फरवरी में प्रस्तावित है. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा की तैयारी और चयन की चुनौती है.
बीते वर्षों में आयोजित कराई गई भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने, फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट लगाने वाले और अपनी जगह किसी डमी कैंडिडेट को बैठाने वाले अभ्यर्थियों को चिह्नित करते हुए उन्हें डिबार किया गया था. डिबार किया हुआ अभ्यर्थी यदि किसी भी परीक्षा में बैठ भी गया तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रोक दिया जाएगा. अगर वहां भी पकड़ा नहीं गया तो नियुक्ति के समय उस पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को जिस भी स्टेज पर चिह्नित किया जाएगा, वहीं उसे रोक दिया जाएगा.
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