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Jobs : बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जेईएन भर्ती के पद बढ़कर 1909 हुए, आज से फिर आवेदन शुरू

RSSB ने जारी किया संशोधित नोटिफिकेशन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान के सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता (JEN) बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती-2026 का संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इसके साथ ही भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 1909 हो गई है. पहले 874 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. नए विभागों के पद बाद में शामिल करने और संशोधित पदों के निर्धारण के बाद अब छह विभागों में कुल 1909 पदों पर भर्ती होगी. इसके लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगी.

नगरीय विकास विभाग में सर्वाधिक 770 पद : बोर्ड के संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार, भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा धारकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री तथा मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारकों के लिए भी पद निर्धारित किए गए हैं. विभागवार पदों की बात करें तो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में सबसे ज्यादा 770 पद हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग में 403, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 294, जल संसाधन विभाग में 251, स्वायत्त शासन विभाग में 150 और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 41 पद निर्धारित किए गए हैं. इस तरह कुल 1909 पदों पर भर्ती होगी. इनमें 1814 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र (नॉन-टीएसपी) और 95 पद अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के हैं.