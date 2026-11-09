RSSB Exam : बोर्ड अध्यक्ष बोले- एक्सपर्ट्स की कमी से होती है गलती, इसे सही नहीं ठहरा सकते...जानिए पूरा मामला
भर्ती परीक्षाओं में डिलीट हो रहे सवालों पर उठ रहे सवाल. बोर्ड अध्यक्ष ने कही बड़ी बात.
Published : November 9, 2026 at 7:07 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में सवाल डिलीट होने, प्रश्नों की गुणवत्ता और पेपर सेटर्स की जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जारी तीन प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में भी 9 सवाल डिलीट किए गए हैं. इनमें पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा के 4, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक (बीसीआई) के 2 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (एससीआई) भर्ती परीक्षा के 3 प्रश्न शामिल हैं.
लगातार सामने आ रहे इन मामलों पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने भी माना कि प्रश्न डिलीट होना एक्सपर्ट्स की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इसे सही नहीं ठहराया जा सकता. अब पेपर सेटर्स की जवाबदेही तय करने की तैयारी है.
कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की दोनों परीक्षाओं में दो-दो पेपर हुए थे. बीसीआई के पहले पेपर में 2 सवाल डिलीट किए गए. वहीं, एससीआई के पहले पेपर में 2 और दूसरे पेपर में 1 सवाल हटाया गया. जबकि पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा में 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं. इससे पहले भी बोर्ड की कई बड़ी भर्तियों में प्रश्न हटाने की नौबत आ चुकी है. पिछले तीन साल के आंकड़ों के अनुसार अध्यापक भर्ती में सबसे ज्यादा 36 प्रश्न डिलीट हुए. इनमें लेवल-1 के 11 और लेवल-2 के 25 प्रश्न शामिल हैं. जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 23, एलडीसी में 14 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पटवारी भर्ती में 10-10 प्रश्न हटाए गए.
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10-12 सवाल डिलीट होना दुखद, इसे सही नहीं ठहरा सकते : बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि कुछ ही परीक्षाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा प्रश्न डिलीट हुए हैं. जूनियर अकाउंटेंट और अध्यापक भर्ती के लेवल-1 व लेवल-2 में ऐसे मामले सामने आए थे. ज्यादातर परीक्षाओं में एक-दो प्रश्न ही डिलीट होते हैं. उन्होंने बताया कि तीन साल पहले जब उन्होंने बोर्ड की जिम्मेदारी संभाली थी, उससे पहले की तुलना में प्रश्न डिलीट होने के औसत में सुधार हुआ है. हालांकि, ये खुशी की बात नहीं है. किसी परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न डिलीट हो जाना बेहद दुखद है.
तीन साल में प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में डिलीट हुए प्रश्न :
- भर्ती परीक्षा - डिलीट प्रश्न
- अध्यापक भर्ती (लेवल-1) - 11
- अध्यापक भर्ती (लेवल-2) - 25
- जूनियर अकाउंटेंट - 23
- एलडीसी - 14
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 10
- पटवारी - 10
डिलीट प्रश्न के अंक दूसरे सवालों में बांटे जाते हैं : आलोक राज ने बताया कि किसी प्रश्न को डिलीट किए जाने पर उसके अंक बाकी प्रश्नों में समान रूप से बांट दिए जाते हैं. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अन्य प्रश्न सही हल किए होते हैं, उन्हें मेरिट में फायदा मिल सकता है. उन्होंने कहा कि कई बार अभ्यर्थी मान लेते हैं कि डिलीट हुए प्रश्न का उनका जवाब सही था, जबकि संभव है कि उस प्रश्न के दो विकल्प सही हों. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के आधार पर प्रश्न डिलीट होने को सही नहीं ठहराया जा सकता.
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पेपर सेटर्स की जवाबदेही तय करने की तैयारी : बोर्ड अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि प्रश्न डिलीट होने के पीछे कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स की कमी होती है और इसके लिए बोर्ड खुद जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि बोर्ड लंबे समय से प्रश्नपत्रों में ऐसी गलतियों को रोकने का प्रयास कर रहा है. अब पेपर सेटर्स को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है, ताकि प्रश्नों की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. बोर्ड का प्रयास है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हों और अभ्यर्थियों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.