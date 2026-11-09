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RSSB Exam : बोर्ड अध्यक्ष बोले- एक्सपर्ट्स की कमी से होती है गलती, इसे सही नहीं ठहरा सकते...जानिए पूरा मामला

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में सवाल डिलीट होने, प्रश्नों की गुणवत्ता और पेपर सेटर्स की जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जारी तीन प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में भी 9 सवाल डिलीट किए गए हैं. इनमें पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा के 4, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक (बीसीआई) के 2 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (एससीआई) भर्ती परीक्षा के 3 प्रश्न शामिल हैं.

लगातार सामने आ रहे इन मामलों पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने भी माना कि प्रश्न डिलीट होना एक्सपर्ट्स की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इसे सही नहीं ठहराया जा सकता. अब पेपर सेटर्स की जवाबदेही तय करने की तैयारी है.

कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की दोनों परीक्षाओं में दो-दो पेपर हुए थे. बीसीआई के पहले पेपर में 2 सवाल डिलीट किए गए. वहीं, एससीआई के पहले पेपर में 2 और दूसरे पेपर में 1 सवाल हटाया गया. जबकि पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा में 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं. इससे पहले भी बोर्ड की कई बड़ी भर्तियों में प्रश्न हटाने की नौबत आ चुकी है. पिछले तीन साल के आंकड़ों के अनुसार अध्यापक भर्ती में सबसे ज्यादा 36 प्रश्न डिलीट हुए. इनमें लेवल-1 के 11 और लेवल-2 के 25 प्रश्न शामिल हैं. जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 23, एलडीसी में 14 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पटवारी भर्ती में 10-10 प्रश्न हटाए गए. पढ़ें : कम्प्यूटर अनुदेशक और महिला पर्यवेक्षक भर्ती : कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट, 510 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित 10-12 सवाल डिलीट होना दुखद, इसे सही नहीं ठहरा सकते : बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि कुछ ही परीक्षाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा प्रश्न डिलीट हुए हैं. जूनियर अकाउंटेंट और अध्यापक भर्ती के लेवल-1 व लेवल-2 में ऐसे मामले सामने आए थे. ज्यादातर परीक्षाओं में एक-दो प्रश्न ही डिलीट होते हैं. उन्होंने बताया कि तीन साल पहले जब उन्होंने बोर्ड की जिम्मेदारी संभाली थी, उससे पहले की तुलना में प्रश्न डिलीट होने के औसत में सुधार हुआ है. हालांकि, ये खुशी की बात नहीं है. किसी परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न डिलीट हो जाना बेहद दुखद है. मेजर जनरल आलोक राज (ETV Bharat Jaipur)