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राजस्थान में CET पर सस्पेंस! 20 लाख युवा असमंजस में, न्यूनतम अंक सीमा और निगेटिव मार्किंग पर फैसले का इंतजार

भर्ती कैलेंडर में शामिल करीब 19 भर्तियां सीईटी के आधार पर ही होनी हैं, जिनमें कांस्टेबल से लेकर ग्राम विकास अधिकारी (VDO) तक शामिल हैं.

समान पात्रता परीक्षा पर सस्पेंस (प्रतीकात्मक)
समान पात्रता परीक्षा पर सस्पेंस (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 10:52 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड न्यूनतम अंक सीमा और निगेटिव मार्किंग को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है. वहीं, वर्ष 2024 के बाद से CET (10+2 और ग्रेजुएशन लेवल) की परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण प्रदेश के करीब 20 लाख युवा असमंजस की स्थिति में हैं. हालांकि, सरकार भर्ती कैलेंडर जारी कर चुकी है. ऐसे में CET के अभाव में कई भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित होती नजर आ रही है.

सीईटी के आधार पर होनी है करीब 19 भर्तियां : राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि समान पात्रता परीक्षा का आयोजन हर वर्ष होना चाहिए था, लेकिन पिछले दो वर्षों से सीईटी नहीं हो पाने से युवाओं के सामने संकट खड़ा हो गया है. भर्ती कैलेंडर में शामिल करीब 19 भर्तियां सीईटी के आधार पर ही होनी हैं, जिनमें कांस्टेबल से लेकर ग्राम विकास अधिकारी (VDO) तक शामिल हैं. उन्होंने ये सवाल उठाया कि 2025 में CET का आयोजन नहीं हुआ और 2026 में भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है. यहां तक कि वर्तमान में आयोजित की जा रही LDC भर्ती परीक्षा भी पुरानी CET के आधार पर कराई जा रही है. ऐसे में यूनियन ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द CET आयोजित कर युवाओं को राहत दी जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

सुनिए क्या बोले राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)

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निगेटिव मार्किंग और पात्रता मानदंड पर मंथन : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि CET को लेकर सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. उन्होंने संकेत दिए कि इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव संभव है. वर्तमान में ये विचार किया जा रहा है कि पात्रता के लिए न्यूनतम 40% अंक की सीमा को बरकरार रखा जाए या इसे बढ़ाया जाए. साथ ही, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू करने पर भी चर्चा चल रही है, ताकि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित और मैनेजेबल रहे.

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पिछली बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हुए क्वालीफाई : अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पिछली CET परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालीफाई हो गए थे, जिसके चलते मुख्य भर्ती परीक्षाओं में आवेदन बढ़ गए. उदाहरण के तौर पर पटवारी भर्ती परीक्षा को दो पारियों में आयोजित करना पड़ा था. वर्तमान में LDC परीक्षा को एक ही पारी में कराना भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित परीक्षा केंद्र (A कैटेगरी) उपलब्ध कराना आसान नहीं है. बोर्ड की प्राथमिकता है कि परीक्षा केंद्र फर्जी न हों और अभ्यर्थियों का भरोसा बना रहे.

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तीन साल की वैलिडिटी, युवाओं को ज्यादा मौके : कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब CET की वैधता अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है. इसका मतलब है कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी तीन साल तक विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में CET परीक्षा में शामिल हों, ताकि उन्हें आने वाले वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलता रहे. अध्यक्ष ने संकेत दिए कि बोर्ड का प्रयास है कि वर्ष 2026 में ही सीनियर सेकेंडरी (10+2) और ग्रेजुएशन स्तर की CET परीक्षा आयोजित की जाए. हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार के नए प्रारूप और दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही लिया जाएगा.

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