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लाखों युवाओं का इंतजार खत्म: CET की तारीखें घोषित, तीन साल तक मान्य रहेगा स्कोर

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई व्यवस्था के अनुसार इस बार परीक्षा में ने​गेटिव मार्किंग रहेगी.

Common Eligibility Test 2026
परीक्षा देने के लिए उत्साहित युवा (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 10:20 AM IST

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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने समान पात्रता परीक्षा (CET)-2026 का कार्यक्रम जारी कर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लंबे इंतजार पर विराम लगा दिया है. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET 23 से 25 अक्टूबर 2026 और स्नातक स्तर की CET 1 से 3 दिसंबर 2026 तक होगी. वहीं, इस बार परीक्षा के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं.

परीक्षा में रहेगी नेगेटिव मार्किंग: समान पात्रता परीक्षा (CET) को राज्य की अधिकांश बड़ी भर्तियों का प्रवेश द्वार माना जाता है. ऐसे में इस बार बोर्ड ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए परीक्षा की तिथियां घोषित की हैं. बोर्ड के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर 2026 और स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2026 तक होगी. इसमें सबसे बड़ा बदलाव नेगेटिव मार्किंग का है. अब तक CET में गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं कटता था, लेकिन नई व्यवस्था में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे. नेगेटिव मार्किंग लागू होने से अभ्यर्थियों को ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने के बजाय सटीक उत्तर देने की रणनीति अपनानी होगी. इससे मेरिट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा.

पढ़ें: राजस्थान में CET पर सस्पेंस! 20 लाख युवा असमंजस में, न्यूनतम अंक सीमा और निगेटिव मार्किंग पर फैसले का इंतजार

  • सीनियर सेकेंडरी CET : 23 से 25 अक्टूबर 2026
  • ग्रेजुएशन CET : 1 से 3 दिसंबर 2026
  • न्यूनतम पात्रता अंक : 40 प्रतिशत
  • आरक्षित वर्ग को छूट : 5 प्रतिशत
  • निगेटिव मार्किंग : प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेंगे
  • CET स्कोर की वैधता : 3 वर्ष
  • लाभान्वित अभ्यर्थी : करीब 20 लाख
  • CET आधारित प्रमुख भर्तियां : करीब 19

तीन साल तक मान्य रहेगा CET स्कोर: बोर्ड ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए CET स्कोर की वैधता अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है. इस फैसले से करीब 20 लाख अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की संभावना है. अब युवाओं को हर वर्ष पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी और वे एक ही स्कोर के आधार पर कई भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे.

यह भी पढ़ें: बेरोजगार युवाओं के लिए अवसरों का साल होगा 2026, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किया गया बड़ा नवाचार

19 बड़ी भर्तियों का आधार बनेगी CET: राज्य सरकार ने अधिकांश बड़ी भर्तियों के लिए CET को अनिवार्य बना दिया है. पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), कनिष्ठ लेखाकार, एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक, प्लाटून कमांडर और पुलिस कांस्टेबल समेत करीब 19 प्रमुख भर्तियों में CET स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा.

दो साल से नई CET का इंतजार: राजस्थान में वर्ष 2024 के बाद नई CET आयोजित नहीं हुई. भर्ती कैलेंडर जारी होने के बावजूद परीक्षा नहीं होने से कई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही थीं. वर्तमान में कुछ भर्तियां पुरानी CET के आधार पर संचालित होने के कारण नए अभ्यर्थियों में असंतोष भी देखने को मिल रहा था. ऐसे में परीक्षा कार्यक्रम जारी होने से युवाओं के बीच उत्साह का माहौल है.

तैयारी के लिए मिला स्पष्ट रोडमैप: परीक्षा तिथियों के एलान के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सामने लक्ष्य स्पष्ट हो गया है. बेरोजगार युवाओं का मानना है कि अब भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी. बहरहाल, परीक्षा तिथियों की घोषणा ने जहां लाखों युवाओं की अनिश्चितता खत्म कर दी है, वहीं नेगेटिव मार्किंग और नए नियमों ने प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना दिया है. अब अभ्यर्थियों के सामने चुनौती केवल परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि बेहतर स्कोर हासिल कर रोजगार की दौड़ में आगे निकलने की है.

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