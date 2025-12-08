ETV Bharat / state

रियल टाइम में नकल का खेल, SOG ने चार कनिष्ठ लिपिक दबोचे

लाखों रुपये लेकर नकल का सौदा : उन्होंने बताया कि ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए पौरव कालेर और उसके चाचा तुलसाराम कालेर द्वारा नकल करवाने का मामला सामने आया था. तकनीकी विश्लेषण, इनपुट संग्रह और आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर नकल करवाने का सौदा किया और हाईकोर्ट की कनिष्ठ न्यायिक सहायक व लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती में रियल टाइम में नकल करवाई. इस संबंध में इस साल एसओजी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि नकल कर परीक्षा पास करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें रुखासर (चूरू) निवासी दिनेश कुमार, श्यामपुरा (सीकर) निवासी मनोज कुमार, रेबारी का बास (चूरू) निवासी रमेश कुमार और छापरी खुर्द (नागौर) निवासी मनीष बुडिया शामिल हैं.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की कनिष्ठ न्यायिक सहायक व लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का खुलासा करते हुए राजस्थान एसओजी ने चार कनिष्ठ लिपिकों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने पौरव कालेर गैंग से लाखों रुपये में सौदा किया और नकल कर परीक्षा पास की थी. खास बात यह है कि नकल करवाने के लिए पौरव कालेर ने स्पेन से खास जासूसी कैमरा मंगवाया था, जिसकी मदद से उसने पेपर का स्क्रीन शॉट लिया और तुरंत पेपर हल करवाकर ब्लूटूथ के जरिए कई अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब बताए.

अलग-अलग शहरों में परीक्षा केंद्र : जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपी दिनेश अपर जिला एवं सत्र न्यायलय, सलूंबर में, रमेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-2, राजगढ़ (चूरू) में, मनोज कुमार राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर और मनीष बुडिया वरिष्ठ सिविल न्यायालय व एसीजेएम कोर्ट, मारवाड़ (पाली) में तैनात था. इन चारों के परीक्षा केंद्र भी अलग-अलग शहरों में थे.

गैंग के दो लोगों ने भिजवाए पेपर के स्क्रीन शॉट : उन्होंने बताया कि पौरव कालेर ने नकल करवाने के लिए स्पेन से हाईटेक कैमरा मंगवाया था. उसने गैंग के दो लोगों जितेंद्र उर्फ अक्षय जाट और राजेश कुमार बिजारणिया को अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा केंद्र में बिठाया. इन्होंने जासूसी कैमरे से स्क्रीनशॉट लेकर पौरव को भिजवा दिए. उसने विशेषज्ञों से तत्काल पेपर सॉल्व करवाया और अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर बैठे उन अभ्यर्थियों को जवाब बताए, जिनसे उसने नकल करवाने का सौदा कर रखा था. उनके कान में पहले से ही ब्लूटूथ डिवाइस सेट किए गए थे.

चारों आरोपी रिमांड पर : उन्होंने बताया कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को हुई थी. उसे 12 मार्च को जितेंद्र उर्फ अक्षय जाट ने व 19 मार्च को राजेश कुमार बिजारणिया ने परीक्षा केंद्र से पेपर के स्क्रीन शॉट भेजे थे. पौरव ने दिनेश व मनीष से तीन-तीन लाख रुपये में, मनोज से चार लाख रुपये में और रमेश से पांच लाख रुपये में नकल करवाने का सौदा किया था. उनका कहना है कि इस मामले में पौरव कालेर सहित 21 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है. चारों आरोपियों को 10 दिसंबर तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.

100 से ज्यादा अभ्यर्थी, करोड़ों बटोरे : उनका कहना है कि अब तक की पड़ताल में नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर द्वारा अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों से नकल करवाने का सौदा करने की बात सामने आई है, जिनसे उसने करोड़ों रुपए बटोरे हैं. इनमें ईओ-आरओ और हाईकोर्ट की लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा शामिल है. इस भर्ती में नकल कर पास होने वाले अन्य अभ्यर्थियों के बारे में जांच की जा रही है. इसके साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं में इस गिरोह की सक्रियता को लेकर भी जांच की जा रही है.