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स्कूल लेक्चरर भर्ती: चूरू का दीनदयाल गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी के डीन से साठगांठ कर महिला अभ्यर्थी को दिलवाई थी फर्जी डिग्री

फर्जी डिग्री मामले में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने झूठा शपथ पत्र पेश किया था.

Accused Deendayal Molpuria in SOG custody
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी दीनदयाल मोलपुरिया. (फोटो सोर्स- एसओजी मुख्यालय, जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: स्कूल लेक्चरर (हिंदी) भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री मामले से जुड़े एक आरोपी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक महिला अभ्यर्थी को गंगरार (चित्तौड़गढ़) स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री वहां के डीन से संपर्क कर जारी करवाई थी. फिलहाल एसओजी आरोपी से फर्जी डिग्री के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है.

ब्रह्मा कुमारी को दिलवाई थी फर्जी डिग्री: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि महिला अभ्यर्थी ब्रह्मा कुमारी को फर्जी डिग्री दिलवाने में मदद करने के आरोप में दीनदयाल मोलपुरिया (46) को गिरफ्तार किया गया है. वह सरदारशहर (चूरू) का निवासी है. आरोपी दीनदयाल ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीन कौशल किशोर चंद्रुल से संपर्क कर महिला अभ्यर्थी को एमए (हिंदी) की फर्जी डिग्री जारी करवाई थी.

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अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार: एडीजी ने बताया कि फर्जी डिग्री मामले में वांछित आरोपियों की तलाश के दौरान दीनदयाल को पकड़ा गया. इस मामले में फर्जी डिग्री हासिल करने वाली महिला अभ्यर्थी ब्रह्मा कुमारी सहित अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

ब्रह्मा कुमारी ने दिया था झूठा शपथ पत्र: एडीजी के अनुसार, स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में पात्रता जांच (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के दौरान ब्रह्मा कुमारी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में मेवाड़ यूनिवर्सिटी की एमए (हिंदी) की डिग्री पेश की थी. आरपीएससी द्वारा करवाए गए भौतिक सत्यापन में सामने आया कि यह डिग्री यूनिवर्सिटी से जारी ही नहीं हुई थी. जांच में यह भी पता चला कि अभ्यर्थी ने आयोग के सामने झूठा शपथ पत्र (एफिडेविट) पेश किया था.

पढ़ें: फर्जी डिग्री बनवाने में सहयोग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पहले डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देते पकड़ा गया था - Fake Degree case

अजमेर में मुकदमा दर्ज, एसओजी कर रही जांच: इस धोखाधड़ी को लेकर आरपीएससी ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी जांच अब एसओजी कर रही है. पड़ताल में सामने आया है कि दीनदयाल ने डीन कौशल किशोर से मिलकर यह फर्जी मार्कशीट और डिग्री तैयार करवाई थी और बाबूलाल पटेल नाम के व्यक्ति के जरिए इसे ब्रह्मा कुमारी तक पहुंचाया था.

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