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SOG Action : डमी कैंडिडेट बिठाकर बनी पटवारी, 10 हजार की इनामी आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख नकद देकर दिलवाई परीक्षा

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( सोर्स : जयपुर एसओजी मुख्यालय )

जयपुर: पटवारी भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी ने एक महिला पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है. वह 18 महीने से फरार चल रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस हजार रुपए का इनाम रखा था. पड़ताल में सामने आया कि उसने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने का सौदा पांच लाख रुपए में किया था. अब एसओजी की टीम आरोपी महिला पटवारी से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में जुटी हैं. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि पटवारी भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में 41 वर्षीय चूंकी बाई को गिरफ्तार किया है. वह डडूसन (जालोर) की रहने वाली है. उसकी तैनाती डीग जिले में उपखंड अधिकारी कार्यालय में है. वह फिलहाल निलंबित चल रही थी. एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. उसकी जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाली छम्मी उर्फ सम्मी उर्फ समिता को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. पढ़ें : कांस्टेबल भर्ती में भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, 6 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार