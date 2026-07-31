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SOG Action : डमी कैंडिडेट बिठाकर बनी पटवारी, 10 हजार की इनामी आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख नकद देकर दिलवाई परीक्षा

एसओजी से बचने के लिए 18 महीने से फरार चल रही थी आरोपी महिला पटवारी.

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एसओजी की गिरफ्त में आरोपी (सोर्स : जयपुर एसओजी मुख्यालय)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 5:48 PM IST

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जयपुर: पटवारी भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी ने एक महिला पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है. वह 18 महीने से फरार चल रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस हजार रुपए का इनाम रखा था. पड़ताल में सामने आया कि उसने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने का सौदा पांच लाख रुपए में किया था. अब एसओजी की टीम आरोपी महिला पटवारी से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में जुटी हैं.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि पटवारी भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में 41 वर्षीय चूंकी बाई को गिरफ्तार किया है. वह डडूसन (जालोर) की रहने वाली है. उसकी तैनाती डीग जिले में उपखंड अधिकारी कार्यालय में है. वह फिलहाल निलंबित चल रही थी. एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. उसकी जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाली छम्मी उर्फ सम्मी उर्फ समिता को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पढ़ें : कांस्टेबल भर्ती में भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, 6 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

गोपनीय शिकायत की जांच में खुलासा : उन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती-2021 में मूल अभ्यर्थी चूंकी बाई ने ने खुद परीक्षा नहीं दी. उसकी जगह छम्मी बाई उर्फ सम्मी उर्फ समिता विश्नोई ने परीक्षा दी. परीक्षा पास होने पर चूंकी बाई को पटवारी के पद पर नियुक्ति मिल गई और उसकी पोस्टिंग भरतपुर जिले में ईंदु पटवार मंडल में हुई. एसओजी को एक गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसकी जांच में डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने की बात सामने आई. एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की.

डीग, भरतपुर और जालोर में फरारी काटी : एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी चूंकी बाई ने अपनी मॉर्फ्ड फोटो प्रवेश पत्र पर लगाई और कूटरचित दस्तखत कर 23 अक्टूबर, 2021 को जयपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर छम्मी को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बिठाया. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा देने की एवज में चूंकी बाई ने छम्मी को पांच लाख रुपए नकद दिए. इस मामले में आरोपी 18 महीने से फरार चल रही थी. उसने डीग, भरतपुर और जालोर में अलग-अलग स्थानों पर फरारी काटी.

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