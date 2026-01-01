एसओजी ने ठगी के आरोपी को उत्तराखंड से दबोचा, सस्ती स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का देते थे लालच
निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के तकनीकी सहयोगी को एसओजी ने रुड़की से गिरफ्तार किया है.
Published : January 1, 2026 at 7:41 PM IST
जयपुर: सोशल मीडिया पर प्रचार के जरिए निवेश के नाम पर ठगी करने और कम दाम में लग्जरी गाड़ियां देने का झांसा देकर लोगों को फंसाने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को उत्तराखंड के रुड़की से पकड़ा है. उसने ठगी के मास्टरमाइंड और कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बंशीलाल उर्फ प्रिंस को तकनीकी मदद मुहैया करवाई थी.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि निवेश के नाम पर ठगी करने और कम दाम में लग्जरी गाड़ियां देने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था, अब उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. वह उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है.
वेबसाइट बनाकर दिया झांसा: उन्होंने बताया, मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी ने रजनीश कुमार से मिलीभगत करके www.harvestusdt.com नाम से वेबसाइट बनाई थी. इसमें उसने 250 रुपए से आईडी शुरू कर 82 हजार लोगों को जोड़ा और दो करोड़ रुपए हासिल किए. इसके बाद हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर खुद निदेशक बन गया और अपनी मंगेतर को सह निदेशक बनाया. कंपनी की सोशल मीडिया एप्लिकेशन, डिजिटल करेंसी एचवीटी कॉइन बनाने और लिस्टेड करवाने के लिए उसने फिर रजनीश की मदद ली. इस कंपनी में निवेश करवाने के लिए उसने कई प्रलोभन देने वाली योजनाएं शुरू की.
खुद की बनाई डिजिटल करेंसी: उन्होंने बताया, प्रिंस सैनी ने 5.90 लाख रुपए में स्कॉर्पियो और 12 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर गाड़ी देने का प्रलोभन दिया और इसका सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया. उसने डिजिटल करेंसी एचवीटी में निवेश के नाम पर आईडी बनाने के लिए लोगों से 2360 रुपए लिए. इस तरह 336 ट्रांजेक्शन के माध्यम से उसने करीब 4.92 करोड़ रुपए बटोर लिए. इसके अलावा करीब 40 लोगों के साथ इकरारनामा करवाकर कंपनी में निवेश करवाया.
भोपालगढ़ में रखा बड़ा कार्यक्रम: पड़ताल में सामने आया है कि आरोपियों ने न केवल सोशल मीडिया पर अपनी भ्रामक योजनाओं का प्रचार किया, बल्कि 15 अक्टूबर 2025 को भोपालगढ़ में डबल सेंचुरी रिवार्ड सेरेमनी के नाम से एक कार्यक्रम रखा, जिसमें 250 स्कॉर्पियो गाड़ी देने का झांसा दिया और 251 लोगों से करीब 15 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए. इस रकम का गबन किया गया है. आरोपी प्रिंस ने लोगों को झांसे में लेने के लिए और रुतबा दिखाने के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भारी चंदा भी दिया. इस मामले में पहले मुख्य आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को गिरफ्तार किया जा चुका है.
ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदला: अब इस मामले में आरोपी रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उसने मुख्य आरोपियों की मदद की और धोखाधड़ी से धन इकट्ठा करने के लिए वेबसाइट व डिजिटल करेंसी का निर्माण किया था. उसने ठगी की रकम को यूएसडीटी में बदलकर एक्सचेंज पर आरोपियों की डिजिटल करेंसी एचवीटी कॉइन को लिस्ट करवाया था. उसे 3 जनवरी तक रिमांड पर लेकर एसओजी पूछताछ और अनुसंधान में जुटी है. उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
