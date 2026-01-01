ETV Bharat / state

एसओजी ने ठगी के आरोपी को उत्तराखंड से दबोचा, सस्ती स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का देते थे लालच

जयपुर: सोशल मीडिया पर प्रचार के जरिए निवेश के नाम पर ठगी करने और कम दाम में लग्जरी गाड़ियां देने का झांसा देकर लोगों को फंसाने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को उत्तराखंड के रुड़की से पकड़ा है. उसने ठगी के मास्टरमाइंड और कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बंशीलाल उर्फ प्रिंस को तकनीकी मदद मुहैया करवाई थी.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि निवेश के नाम पर ठगी करने और कम दाम में लग्जरी गाड़ियां देने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था, अब उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. वह उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है.

वेबसाइट बनाकर दिया झांसा: उन्होंने बताया, मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी ने रजनीश कुमार से मिलीभगत करके www.harvestusdt.com नाम से वेबसाइट बनाई थी. इसमें उसने 250 रुपए से आईडी शुरू कर 82 हजार लोगों को जोड़ा और दो करोड़ रुपए हासिल किए. इसके बाद हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर खुद निदेशक बन गया और अपनी मंगेतर को सह निदेशक बनाया. कंपनी की सोशल मीडिया एप्लिकेशन, डिजिटल करेंसी एचवीटी कॉइन बनाने और लिस्टेड करवाने के लिए उसने फिर रजनीश की मदद ली. इस कंपनी में निवेश करवाने के लिए उसने कई प्रलोभन देने वाली योजनाएं शुरू की.

खुद की बनाई डिजिटल करेंसी: उन्होंने बताया, प्रिंस सैनी ने 5.90 लाख रुपए में स्कॉर्पियो और 12 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर गाड़ी देने का प्रलोभन दिया और इसका सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया. उसने डिजिटल करेंसी एचवीटी में निवेश के नाम पर आईडी बनाने के लिए लोगों से 2360 रुपए लिए. इस तरह 336 ट्रांजेक्शन के माध्यम से उसने करीब 4.92 करोड़ रुपए बटोर लिए. इसके अलावा करीब 40 लोगों के साथ इकरारनामा करवाकर कंपनी में निवेश करवाया.