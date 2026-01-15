ETV Bharat / state

डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना वरिष्ठ अध्यापक, 2 साल से फरार आरोपी चढ़ा SOG के हत्थे

जयपुर: भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामलों को लेकर एसओजी का एक्शन जारी है. अब एसओजी ने दो साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. उसने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में खुद परीक्षा नहीं दी और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की. मामला खुलने के बाद से ही वह फरार चल रहा था. उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था और एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का इनाम भी रखा था.

दो पेपर में बिठाए अलग-अलग डमी अभ्यर्थी : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वरिष्ठ शिक्षक भर्ती-2022 की लिखित परीक्षा में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी ने संपतलाल माली को गिरफ्तार किया है. उसने दोनों पारियों में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाए और परीक्षा पास कर शिक्षक बन गया. उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से ही वह दो साल से फरार चल रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी रतनपुरा (जालौर) का निवासी है.