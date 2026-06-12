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SI Paper Leak : पिता ने बेटे के लिए 45 लाख रुपए में किया माफिया से पेपर का सौदा, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( Source : SOG )

जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर साल 2021 में हुई भर्ती के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि उसके पिता ने उसके लिए पेपर लीक माफिया से 45 लाख रुपए में एसआई भर्ती-2021 के पेपर का सौदा किया था. माफिया के हैंडलर ने अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़वाया. लीक पेपर पढ़कर आरोपी ने लिखित परीक्षा पास की. हालांकि, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं हो पाया और उसका इस भर्ती में अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि टिकरी जाफरान (दौसा) निवासी 27 वर्षीय बृजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अब तक 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हैंडलर ने पढ़वाए थे सवाल-जवाब : उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच जारी है. अनुसंधान में सामने आया कि लिखित परीक्षा से पहले टिकरी जाफरान निवासी स्वरूपचन्द मीणा ने पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा से 45 लाख रुपए में अपने बेटे बृजेश के लिए पेपर का सौदा किया और हर्षवर्धन के हैंडलर ने बृजेश को परीक्षा से पहले लीक पेपर के सवाल-जवाब पढ़वाए.