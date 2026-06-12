SI Paper Leak : पिता ने बेटे के लिए 45 लाख रुपए में किया माफिया से पेपर का सौदा, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार

SI Paper Leak : पिता ने बेटे के लिए 45 लाख रुपए में किया माफिया से पेपर का सौदा, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार
आरोपी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा पास की, लेकिन फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया.
Published : June 12, 2026 at 6:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर साल 2021 में हुई भर्ती के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि उसके पिता ने उसके लिए पेपर लीक माफिया से 45 लाख रुपए में एसआई भर्ती-2021 के पेपर का सौदा किया था.
माफिया के हैंडलर ने अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़वाया. लीक पेपर पढ़कर आरोपी ने लिखित परीक्षा पास की. हालांकि, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं हो पाया और उसका इस भर्ती में अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि टिकरी जाफरान (दौसा) निवासी 27 वर्षीय बृजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अब तक 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
हैंडलर ने पढ़वाए थे सवाल-जवाब : उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच जारी है. अनुसंधान में सामने आया कि लिखित परीक्षा से पहले टिकरी जाफरान निवासी स्वरूपचन्द मीणा ने पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा से 45 लाख रुपए में अपने बेटे बृजेश के लिए पेपर का सौदा किया और हर्षवर्धन के हैंडलर ने बृजेश को परीक्षा से पहले लीक पेपर के सवाल-जवाब पढ़वाए.
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लिखित परीक्षा पास की, फिजिकल में फेल : बृजेश कुमार मीणा की लिखित परीक्षा 15 सितंबर, 2021 को अजमेर के एक परीक्षा केंद्र पर हुई. बृजेश कुमार मीणा ने लीक पर्चे के सवाल-जवाब पढ़कर परीक्षा दी और उसे हिंदी विषय में 200 में से 116.23 अंक व सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 126.01 अंक मिले. वह परीक्षा में गैरकानूनी तरीके से पास हो गया लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं होने से सब इंस्पेक्टर के पद पर अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया. बृजेश कुमार मीणा को आज गिरफ्तार किया गया है. जिससे अनुसंधान जारी है.
एक में खुद डमी बना, दूसरी भर्ती में डमी बिठाया : पड़ताल में सामने आया कि बृजेश कुमार मीणा के खिलाफ भर्ती परीक्षा में धांधली के दो अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं. एक मुकदमा हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा-2022 से संबंधित है. जिसमें वह अपने स्थान पर किसी अन्य को डमी बैठाकर चयनित हो चुका है और दूसरा मुकदमा एमटीएस भर्ती परीक्षा-2022 से संबंधित है. जिसमें उसने किसी अन्य के स्थान पर डमी बैठकर परीक्षा दी थी. एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा व बृजेश कुमार मीणा के पिता स्वरूपचंद मीणा को पहले गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है.