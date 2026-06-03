SI Paper Leak : भाई-बहन ने जगदीश विश्नोई से खरीदा था पेपर, पुलिस लाइन से फरार 10 हजार का आरोपी गिरफ्तार, बहन की तलाश जारी
राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में किया खुलासा.
Published : June 3, 2026 at 6:58 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दस हजार रुपए के आरोपी फरार ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है. उसने और उसकी बहन ने पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई से एसआई भर्ती का पेपर खरीदा था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हालीवाव (जालोर) निवासी ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में उसकी बहन निरमा की तलाश जारी है.
लीक पेपर पढ़कर दी परीक्षा : उन्होंने बताया कि एसओजी की जांच में सामने आया कि दिनेश कुमार की बहन निरमा की पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई से पहचान थी. दोनों ने उससे संपर्क कर एसआई भर्ती-2021 का पेपर और उसका हल परीक्षा से पहले हासिल कर लिया. पेपर के सवाल-जवाब पढ़कर दोनों लिखित परीक्षा में शामिल हुए. दिनेश ने 15 सितंबर, 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में हिंदी विषय में 200 में से 141.55 और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 167.89 अंक हासिल किए.
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भाई का चयन, बहन ने इंटरव्यू में नहीं दिया जवाब : उसकी बहन निरमा के हिंदी विषय में 200 में से 180.94 और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 156.90 अंक आए. जांच में सामने आया कि लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने के कारण दिनेश कुमार ने मेरिट में 182वीं रैंक हासिल की और उसका एसआई के पद पर चयन हो गया. निरमा के लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर आए, लेकिन साक्षात्कार में वह एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई. जिससे उसे न्यूनतम अंक भी नहीं मिले और उसका चयन नहीं हुआ.
एसआई बनने से पहले कांस्टेबल था आरोपी : एसआई पद पर चयनित होने से पहले दिनेश कुमार 2015 बैच का कांस्टेबल था और उदयपुर में तैनात था. एसआई बनने के बाद वह चित्तौड़गढ़ में तैनात था. प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद से वह चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में तैनात था. उसे एसओजी ने पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वह नहीं आया. वह गिरफ्तारी से बचने के लिए सितंबर, 2025 में चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस हजार रुपए का इनाम रखा.
जालोर पुलिस की मदद से लिया हिरासत में : उसे जालोर पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया और जयपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे बुधवार को कोर्ट में पेश कर 8 जून तक रिमांड पर लिया गया है. जबकि उसकी बहन निरमा की तलाश जारी है. एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक एसओजी 143 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में एसओजी की जांच जारी है.