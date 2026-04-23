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30 हजार रुपए में फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट लाकर अभ्यर्थी को 2.30 लाख में दिया, निलंबित UDC गिरफ्तार

आरोपी ने अपने रिश्तेदार के जरिए किया था फर्जी प्रमाण पत्र का जुगाड़.

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फर्जी प्रमाण पत्र मुहैया करवाने का आरोपी जगदीश (Source : Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 8:16 PM IST

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जयपुर: खेल प्रमाण पत्र के जरिए अध्यापक (लेवल-1) में धांधली के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए एसओजी ने शिक्षा विभाग के निलंबित यूडीसी को गिरफ्तार किया है. उसने अपने एक परिचित से 30 हजार रुपए में ताइक्वांडो का नेशनल लेवल का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया और एक अभ्यर्थी को 2.30 लाख रुपए लेकर यह फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र दिया.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि नागौर जिले के छीला निवासी जगदीश सारण ने 2.30 लाख रुपए में अभ्यर्थी योगेंद्र को मुहैया करवाया था. वह देशनोक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यूडीसी है और निलंबित चल रहा है. उसने 30 हजार रुपए में आठवीं नेशनल सीनियर मैन एंड वीमेन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2016-17 का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया था. यह टूर्नामेंट 17 से 19 फरवरी, 2017 को विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश) में हुई थी.

अभ्यर्थी से बीकानेर में शादी में मिला था आरोपी : एसओजी के अनुसंधान में सामने आया है कि जगदीश की मुलाकात योगेंद्र से बीकानेर में एक शादी समारोह में हुई थी. उसने उसे 2.30 लाख रुपए में ताइक्वांडो का प्रमाण पत्र देने की बात कही थी. जगदीश ने अपने पीटीआई रिश्तेदार रामचंद्र से यह प्रमाण पत्र लेकर योगेंद्र को दिया था. जांच में सामने आया है कि रामचंद्र ने अन्य अभ्यर्थी मुमताज, ज्योतिरादित्य, मांगीलाल, बबीता जाखड़ और ममता कुमारी को भी ताइक्वांडो का फर्जी खेल प्रमाण पत्र दिया था. जगदीश को एसओजी ने 25 अप्रैल तक रिमांड पर लिया है. इस मामले में रामचंद्र एसओजी से बचता फिर रहा है.

पढ़ें : प्राध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी को दी एमए हिंदी की फर्जी डिग्री, निजी विश्वविद्यालय के डीन और रजिस्ट्रार के दस्तखत करने वाला गिरफ्तार

दो गुना सूची में हुआ था 38 अभ्यर्थियों का चयन : उन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2022 में अध्यापक (तृतीय श्रेणी लेवल-2) में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. जिसमें खेल कोटे से दो फीसदी अभ्यर्थियों का चयन करना था. इस भर्ती में ताइक्वांडो प्रमाण पत्र के आधार ओर दो गुना चयन सूची में 38 अभ्यर्थियों का चयन किया गया. इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा गठित चयन कमेटी के सामने नेशनल लेवल के ताइक्वांडो प्रमाण पत्र पेश किए गए. एसओजी की जांच में सामने आया है कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र अलग-अलग दलालों के जरिए हासिल किए और नौकरी हासिल करने का प्रयास किया.

फर्जी ईमेल आईडी से किया गया सत्यापन : जब शिक्षा विभाग ने सत्यापन किया तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) की मिलती-जुलती फर्जी ईमेल आईडी से इनका सत्यापन किया गया. इसके बाद एसओजी ने साल 2024 में एक मुकदमा दर्ज किया. उन्होंने बताया कि फर्जी ईमेल आईडी से गलत सत्यापन रिपोर्ट भेजने वाले आरोपी बिमलेन्दु कुमार झा और उसके साथी कमल सिंह को 7 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया. उनसे पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर इस साल मार्च में 20 अभ्यर्थियों, तीन सहयोगियों और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया.

योगेंद्र से पूछताछ में आया जगदीश का नाम : इस दौरान गिरफ्तार नोहर (हनुमानगढ़) निवासी योगेंद्र से पूछताछ और अनुसंधान में जगदीश सारण का नाम सामने आया. वह एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल में था. अब एसओजी ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है. अब एसओजी के अधिकारी आरोपी से पूछताछ में जुटे हैं. उससे पूछताछ में इस खेल से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है.

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