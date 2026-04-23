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30 हजार रुपए में फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट लाकर अभ्यर्थी को 2.30 लाख में दिया, निलंबित UDC गिरफ्तार

फर्जी प्रमाण पत्र मुहैया करवाने का आरोपी जगदीश ( Source : Rajasthan SOG )