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पीटीआई भर्ती: बीपीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने का आरोपी चढ़ा एसओजी के हत्थे

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( सोर्स : जयपुर एसओजी मुख्यालय )

जयपुर: शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती में बीपीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसे जोधपुर ग्रामीण पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया. एसओजी मुख्यालय में पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि बीपीएड की फर्जी डिग्री से पीटीआई की नौकरी हासिल करने के आरोपी चंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है. वह गिरफ्तारी के डर से डेढ़ साल से जोधपुर में अलग-अलग स्थानों पर छिपता रहा. तीन दलालों के जरिए ली डिग्री : उन्होंने बताया कि आरोपी चंद्र सिंह ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने दलाल बाबूलाल उर्फ बाबू पटेल, प्रदीप कुमार शर्मा और रवि शर्मा के जरिए 1.20 लाख रुपए में फर्जी तरीके से बैक डेट में जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) से डिग्री हासिल की और उसके आधार पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2022 में पीटीआई की नौकरी लगा. उसने जिन तीन दलालों के जरिए डिग्री हासिल की, उन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.