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पेपर लीक मामला: राजस्थान SOG ने कोचिंग संचालक और सरकारी अफसर सहित 15 फरार आरोपियों पर घोषित किया इनाम

जयपुर : राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों की जांच कर रहे राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने पेपर लीक के मामलों में फरार चल रहे 15 आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. यह आरोपी लंबे समय से चकमा देते हुए फरार चल रहे हैं. इनमें सरकारी अधिकारी और कोचिंग संचालक भी शामिल हैं. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के अनुसार, इन सभी 15 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं. ये सभी आरोपी पहचान छुपाकर फरारी काट रहे हैं और गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं.

आरोपियों में सहायक लेखा अधिकारी भी : एसओजी ने जिन 15 आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम रखा है. उनमें अजीतगढ़ (सीकर) पंचायत समिति का सहायक लेखाधिकारी नागेश कुमार यादव भी शामिल है. वह श्रीमाधोपुर (सीकर) का रहने वाला है. इसके अलावा राजीव नगर (सांचौर) निवासी संगीता विश्नोई, तारपुरा (सीकर) निवासी विकास खेदर, निवाड़ी (सवाई माधोपुर) रामोतार मीना का नाम भी शामिल है. शाहपुरा (जयपुर) में एमएडी कोचिंग संचालक दिनेश किलका पर भी इनाम रखा है. वह दांतारामगढ़ (सीकर) का रहने वाला है.

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