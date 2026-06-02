पेपर लीक मामला: राजस्थान SOG ने कोचिंग संचालक और सरकारी अफसर सहित 15 फरार आरोपियों पर घोषित किया इनाम
भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे हैं आरोपी.
Published : June 2, 2026 at 11:47 AM IST
जयपुर : राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों की जांच कर रहे राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने पेपर लीक के मामलों में फरार चल रहे 15 आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. यह आरोपी लंबे समय से चकमा देते हुए फरार चल रहे हैं. इनमें सरकारी अधिकारी और कोचिंग संचालक भी शामिल हैं. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के अनुसार, इन सभी 15 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं. ये सभी आरोपी पहचान छुपाकर फरारी काट रहे हैं और गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं.
आरोपियों में सहायक लेखा अधिकारी भी : एसओजी ने जिन 15 आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम रखा है. उनमें अजीतगढ़ (सीकर) पंचायत समिति का सहायक लेखाधिकारी नागेश कुमार यादव भी शामिल है. वह श्रीमाधोपुर (सीकर) का रहने वाला है. इसके अलावा राजीव नगर (सांचौर) निवासी संगीता विश्नोई, तारपुरा (सीकर) निवासी विकास खेदर, निवाड़ी (सवाई माधोपुर) रामोतार मीना का नाम भी शामिल है. शाहपुरा (जयपुर) में एमएडी कोचिंग संचालक दिनेश किलका पर भी इनाम रखा है. वह दांतारामगढ़ (सीकर) का रहने वाला है.
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इन पर भी दस-दस हजार का इनाम : इसी प्रकार, सागू बड़ी (नागौर) निवासी मनीष दाधीच, ओम विहार कॉलोनी (कोटपूतली) निवासी भवानी शर्मा, न्यू लोहा मंडी (जयपुर) निवासी देवेंद्र कुमार सैनी, इसरोल (जालोर) निवासी कमलेश कुमार खिलेरी, बेणीसर (बीकानेर) निवासी रेवती विश्नोई, हिंगोनी (सवाई माधोपुर) निवासी राजमोहन मीना, न्यू लोहा मंडी (जयपुर) निवासी रविंद्र सैनी, चारणवास (जयपुर) निवासी सुभाष मुवाल, हालीवाव (जालोर) निवासी दिनेश कुमार और सांकड़ (जालोर) निवासी श्रवण कुमार पर भी दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है.
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