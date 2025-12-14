ETV Bharat / state

SI Paper Leak : तीन ट्रेनी थानेदार और डमी अभ्यर्थी बना VDO गिरफ्तार, ऐसे खुली पोल

एसओजी ने इस मामले में अब तक 137 आरोपियों को किया गिरफ्तार.

Rajasthan SOG
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी (Source : Rajasthan SOG)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
जयपुर: उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) का एक्शन लगातार जारी है. अब इस मामले में एसओजी ने तीन ट्रेनी एसआई और डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले एक ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) को गिरफ्तार किया है. एफएसएल जांच में इन आरोपियों की करतूत पकड़ी गई. इसके बाद उनके खिलाफ एसओजी ने एक्शन लिया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने रविवार को खुलासा करते हुए बताया कि अनुसंधान के क्रम में तीन प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और एक प्रशिक्षु एसआई की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. वह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है.

10 एसआई के रिकॉर्ड पाए गए संदिग्ध : उनका कहना है कि डीआईजी परीस देशमुख के नेतृत्व में टीम ने आरपीएससी के रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण किया. जिसके बाद 10 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए. इनमें से तीन के लिखित परीक्षा दस्तावेजों पर हैंडराइटिंग और हस्ताक्षरों का मिलान एफएसएल से करवाया गया. रिपोर्ट में स्पष्ट असमानता सामने आई. जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि तीनों ने अवैध रूप से डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण की थी.

पढ़ें : एसआई पेपर लीक में एक और आरोपी को SOG ने गिरफ्तार किया, डमी अभ्यर्थी बिठाने वाला भी चढ़ा हत्थे

उदयपुर और राजसमंद में तैनात हैं आरोपी : वे बोले- गिरफ्तार किए गए प्रशिक्षु उपनिरीक्षक कुणाल चौधरी (30) निवासी झंवर (जोधपुर) की मेरिट 234 है. वह राजसमंद में तैनात है. चूनाराम जाट (30) निवासी करड़ा (जालौर) की मेरिट 251 है. वह उदयपुर में तैनात है. वहीं, अशोक कुमार खिलेरी (30) भी करड़ा (जालोर) का रहने वाला है. उसकी रैंक 154 है और उदयपुर में तैनात है. इन तीनों को शनिवार को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है.

अब तक 63 ट्रेनी और 6 चयनित एसआई पकड़े : उनका कहना है कि ट्रेनी एसआई कुणाल चौधरी की जगह लिखित परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी अशोक कुमार खींचड़ को भी गिरफ्तार किया गया है. वह बज्जू (बीकानेर) का रहने वाला है. वह बज्जू में ही ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है. इस मामले में अब तक कुल 137 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनमें 63 प्रशिक्षु एसआई और 6 चयनित उपनिरीक्षक शामिल हैं. एसओजी वर्तमान में शेष दो प्रशिक्षु एसआई की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों के बारे में पूछताछ कर रही है.

खुद सरेंडर करने की भी अपील : एडीजी बंसल ने सभी ट्रेनी एसआई से भी अपील की है कि यदि उन्होंने किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तो वे कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने और अपने हित में खुद आगे आकर एसओजी को अवगत कराते हुए समर्पण करें. एसओजी द्वारा प्रशिक्षण और चयन से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन लगातार जारी रहेगा और संदिग्धता सामने आते ही अन्य संलिप्त अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी.

