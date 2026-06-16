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पीटीआई भर्ती-2022: 8 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बना, दूसरे की जगह दी परीक्षा, सूचना सहायक गिरफ्तार

शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2022 के मामले में एसओजी ने दिया कार्रवाई को अंजाम. आरोपी पर है 25 हजार का इनाम.

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एसओजी की गिरफ्त में आरोपी (Source : Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 8:19 PM IST

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जयपुर: शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में एक डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम था.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि तेजे की ढाणी (बालोतरा) निवासी पवन कुमार विश्नोई को शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम है. वह बाड़मेर में मुद्रा पंजीयन विभाग के उप महानिरीक्षक कार्यालय में सूचना सहायक है. उसने आठ लाख रुपए लेकर मुकेश सारण नाम के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दी थी. उन्होंने बताया कि पीटीआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में एसओजी में एक मुकदमा दर्ज है.

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शिकायत पर 2024 में दर्ज किया मुकदमा : उन्होंने बताया, शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में मूल अभ्यर्थी मुकेश सारण की जगह डमी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा देने की शिकायत पर बाद साल 2024 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में अब तक मूल अभ्यर्थी सहित पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. पवन कुमार की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया.

दलाल के मार्फत लेनदेन, मूल अभ्यर्थी बना पीटीआई : उनका कहना है कि इस भर्ती की परीक्षा 25 सितंबर, 2022 को दो पारियों में हुई थी. पवन कुमार ने दलाल भभूताराम के मार्फत आठ लाख रुपए लेकर मूल अभ्यर्थी मुकेश सारण की जगह परीक्षा दी थी. जिसके चलते मुकेश सारण का चयन हो गया और उसने पीटीआई की नौकरी भी हासिल कर ली थी.

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आरोपी को 26 जून तक लिया रिमांड पर : इस मामले में आरोपी पवन कुमार फरार चल रहा था. एसओजी की टीम ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश कर 26 जून तक रिमांड पर लिया गया है. अब उससे गहनता से पूछताछ और गहन अनुसंधान किया जा रहा है. इस मामले में एसओजी अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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