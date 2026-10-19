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भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक: 400 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, 150 बर्खास्त

एसओजी राजस्थान ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों की जांच कर रहे राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है. भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से जुड़े मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है. एसओजी की जांच में धांधली और पेपर लीक में शामिल पाए जाने पर अब तक 400 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनमें से 150 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं.