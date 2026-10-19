भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक: 400 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, 150 बर्खास्त
सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों में तफ्तीश और विभागों से को-ऑर्डिनेशन के लिए एसओजी में अलग सेल.
Published : October 19, 2026 at 12:58 PM IST
जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों की जांच कर रहे राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है. भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से जुड़े मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है. एसओजी की जांच में धांधली और पेपर लीक में शामिल पाए जाने पर अब तक 400 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनमें से 150 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं.
एसओजी जुटी 11 भर्तियों की जांच में: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि अब तक एसओजी ने 11 भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की शिकायतों की जांच की है. इन भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के मामलों में 400 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है. इसके अलावा जिन विभागों में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोप में पकड़े गए सरकारी कर्मचारी कार्यरत थे, उनसे लगातार पत्राचार कर 150 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करवाया गया है.
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एसओजी में काम कर रही डेडिकेटेड सेल: उनका कहना है कि अब तक जिन सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पेपर लीक और अन्य धांधलियों में सामने आई है, उन्हें सेवा से बर्खास्त करवाने के लिए एसओजी की एक डेडिकेटेड सेल काम कर रही है. यह सेल उन विभागों से लगातार समन्वय बनाकर काम कर रही है, जिनमें गड़बड़ी या पेपर लीक के आरोपी कार्यरत हैं. बाकी बचे दागी सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करवाने की कवायद लगातार जारी है. इसके अलावा एसओजी की राडार पर चल रही 11 भर्तियों में और कौन-कौन आरोपी शामिल हैं और उनमें कितने सरकारी कर्मचारी हैं, इसे लेकर भी अनुसंधान जारी है.
दो और भर्तियों को लिया जांच के दायरे में: उनका कहना है कि अब तक एसओजी ने कुल 11 प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच की है. अब दो और भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की शिकायतें मिली हैं, जिन्हें लेकर एसओजी ने इन दो भर्ती परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लिया है. परीक्षा करवाने वाली एजेंसियों से भर्ती से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं, जिनका गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है.
इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में जिनकी भी भूमिका सामने आएगी, उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. अब तक एसआई भर्ती-2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022, स्कूल लेक्चरर भर्ती-2022, महिला सुपरवाइजर भर्ती-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और शारीरिक शिक्षक भर्ती सहित अन्य 11 भर्तियों में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों की एसओजी जांच कर रही है.
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