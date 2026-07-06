कजाकिस्तान से एमबीबीएस, FMGE क्लियर नहीं हुआ तो 24 लाख में बनवाया फर्जी सर्टिफिकेट, डॉक्टर गिरफ्तार
फर्जी एडीएमजीई प्रमाण पत्र मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 100 डॉक्टरों को किया चिह्नित, अब तक 23 डॉक्टर गिरफ्तार.
Published : July 6, 2026 at 6:31 PM IST
जयपुर: विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. उसने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की. भारत आकर वह कई बार प्रयास करने के बावजूद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया.
आखिरकार उसने 24 लाख रुपए में फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र मामले में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने आरोपी चरण सिंह निवासी गोपालगढ़ (डीग) को गिरफ्तार किया है.
फर्जी प्रमाण पत्र से किया इंटर्नशिप का आवेदन : एसओजी की जांच में सामने आया कि चरण सिंह ने 2017 से 2022 तक अल्माटी विश्वविद्यालय, कजाकिस्तान से एमबीबीएस की. इसके बाद जून 2022 मे भारत वापस आया और कई बार एनबीई द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा (एफएमजीई) कई बार प्रयास करने के बावजूद पास नहीं कर पाया. उसने कजाकिस्तान में अपने साथ पढ़ने वाले नफीस खान के माध्यम से 24 लाख रुपए में एफएमजीई का कूटरचित सर्टिफिकेट बनवाकर उससे इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया.
जिसने मदद की उसका प्रमाण पत्र भी फर्जी : उसने राजकीय मेडीकल कालेज, धौलपुर से इंटर्नशिप की है. चरण सिंह का कूटरचित एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाने वाले आरोपी नफीस खान ने खुद का एफएमजीई प्रमाण पत्र जून 2023 में फर्जी तरीके से बनवाया और इंटर्नशिप पूरी कर ली. उसने मई 2024 में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा से सांठ गांठ कर बनवा लिया.
पढ़ें : फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र केस: विदेश से MBBS करने वाले तीन डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े
उन्होंने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट के भारत में पंजियन से पूर्व निर्धारित क्वालीफाइंग स्क्रीनिंग परीक्षा एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में एसओजी में 4 फरवरी, 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था.
भानाराम ने बनवाए फर्जी प्रमाण पत्र : जांच में सामने आया कि विदेश से एमबीबीएस कर लौटे स्टूडेंट्स को भारत में प्रैक्टिस के लिए राष्ट्रीय आर्युविज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो परीक्षा पास नहीं कर पाए. उन्होंने भानाराम के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए और राजस्थान मेडीकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और कर्मचारियों से मिलीभगत कर इंटर्नशिप की और अपना अस्थाई पंजीयन करवा लिया.
पढ़ें : Fake FMGE Certificates : विदेश से एमबीबीएस करने वाले तीन डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े
अब तक 28 आरोपी पकड़े गए, इनमें 23 डॉक्टर : आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव, एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाने वाले विदेश से एमबीबीएस करने वाले 100 डॉक्टरों को चिह्नित किया था. इस मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. इनमें 23 डॉक्टर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले भानाराम माली व एक दलाल शामिल है.
ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा करने का आरोपी गिरफ्तार : इधर, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती की ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में सांथा (दौसा) निवासी पिंटू कुमार मीना को गिरफ्तार किया गया है. उसकी ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा कर 158 नंबर दिखाए गए. जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोबारा जांच करवाई तो उसके 105 नंबर ही आए.
एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि ओएमआर शीट स्कैनिंग का काम करने वाली एजेंसी राभव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शादाब खान ने प्रयोगशाला भर्ती-2018 की ओएमआर शीट में हेराफेरी कर 27 अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चयनित करवाया. इनमें पिंटू कुमार मीना भी शामिल है. विनोद और शादाब के साथ एजेंसी के कार्यकारी निदेशक रामप्रवेश को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.