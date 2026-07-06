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कजाकिस्तान से एमबीबीएस, FMGE क्लियर नहीं हुआ तो 24 लाख में बनवाया फर्जी सर्टिफिकेट, डॉक्टर गिरफ्तार

चरण सिंह और पिंटू कुमार मीना ( Source : Rajasthan SOG )

जयपुर: विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. उसने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की. भारत आकर वह कई बार प्रयास करने के बावजूद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया. आखिरकार उसने 24 लाख रुपए में फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र मामले में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने आरोपी चरण सिंह निवासी गोपालगढ़ (डीग) को गिरफ्तार किया है. फर्जी प्रमाण पत्र से किया इंटर्नशिप का आवेदन : एसओजी की जांच में सामने आया कि चरण सिंह ने 2017 से 2022 तक अल्माटी विश्वविद्यालय, कजाकिस्तान से एमबीबीएस की. इसके बाद जून 2022 मे भारत वापस आया और कई बार एनबीई द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा (एफएमजीई) कई बार प्रयास करने के बावजूद पास नहीं कर पाया. उसने कजाकिस्तान में अपने साथ पढ़ने वाले नफीस खान के माध्यम से 24 लाख रुपए में एफएमजीई का कूटरचित सर्टिफिकेट बनवाकर उससे इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया. जिसने मदद की उसका प्रमाण पत्र भी फर्जी : उसने राजकीय मेडीकल कालेज, धौलपुर से इंटर्नशिप की है. चरण सिंह का कूटरचित एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाने वाले आरोपी नफीस खान ने खुद का एफएमजीई प्रमाण पत्र जून 2023 में फर्जी तरीके से बनवाया और इंटर्नशिप पूरी कर ली. उसने मई 2024 में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा से सांठ गांठ कर बनवा लिया. पढ़ें : फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र केस: विदेश से MBBS करने वाले तीन डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े उन्होंने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट के भारत में पंजियन से पूर्व निर्धारित क्वालीफाइंग स्क्रीनिंग परीक्षा एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में एसओजी में 4 फरवरी, 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था.