सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा-2022 : सहयोगी गिरफ्तार, नकल के लिए स्मार्ट डिवाइस खरीदकर करवाई थी उपलब्ध
आरोपी अजीत कुमार ने डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास के साथ मिलकर नकल के लिए स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध कराए थे.
Published : March 11, 2026 at 10:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान एसओजी ने सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा-2022 प्रकरण में सहयोगी आरोपी अजीत कुमार गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी अजीत कुमार द्वारा षड्यंत्र के तहत डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास के साथ मिलकर नकल के लिए स्मार्ट डिवाइस खरीदकर उपलब्ध कराई गई थी. एसओजी के अनुसंधान के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अजीत कुमार और गुरदीप दास ने मिलकर विभिन्न राज्यों में आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में स्मार्ट वीच और ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी के रूप में बैठकर प्रन्न पत्र हल किए थे.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में मूल अभ्यर्थी इन्द्राज सिंह, सहयोगी परमेश्वर लाल और सलमान खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है. साथ ही डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास निवासी हरियाणा को 27 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है.
प्रकरण में एसओजी के डीआईजी परीस देशमुख के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी विजय सिंह की ओर से गहन अनुसंधान और पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास के एक अन्य सहयोगी हरियाणा निवासी अजीत कुमार का नाम सामने आया. अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी गुरदीप दास और अजीत कुमार की ओर से उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों पर लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर हाईटेक तरीके से नकल की जाती थी. उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार गुरदीप वास विशेष प्रकार की स्मार्ट डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता था और अंदर से प्रश्नपत्र की फोटो लेकर बाहर भेज देता था. यह फोटो बाहर मौजूद अजीत कुमार को प्राप्त होती थी.
इसके बाद आरोपी अजीत कुमार इंटरनेट और सॉल्वर व्यक्तियों की सहायता से प्रश्नपत्र हल करवाकर उसके उत्तर पुनः गुरवीप वास को उपलब्ध कराता था, जिससे वह परीक्षा में प्रश्नपत्र हल कर लेता था और इस प्रकार परीक्षा में सफल हो जाता था. षड्यंत्र के तहत आरोपी अजीत कुमार की ओर से डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास के साथ मिलकर नकल के लिए स्मार्ट डिवाइस खरीदकर उपलब्ध कराई गई. अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय सहयोग किया गया. इस आधार पर आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया.
एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा वर्ष-2022 आयोजित की गई थी. यह परीक्षा 21 मई 2023 को आयोजित की गई थी. अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परीक्षा में मूल अभ्यर्थी इन्द्राज सिंह के स्थान पर अन्य व्यक्ति ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी.
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि परीक्षा के दौरान प्रस्तुत उपस्थिति पत्रक में मूल अभ्यर्थी की ओर से प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर अन्य व्यक्ति की फोटो चस्पा की गई. षड्यंत्रपूर्वक अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई गई. इस संबंध में एसओजी राजस्थान, जयपुर में अभियोग संख्या 09/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी और धारा 3 व 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया गया.