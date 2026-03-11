ETV Bharat / state

सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा-2022 : सहयोगी गिरफ्तार, नकल के लिए स्मार्ट डिवाइस खरीदकर करवाई थी उपलब्ध

सहयोगी आरोपी अजीत कुमार गिरफ्तार ( Source : Rajasthan SOG )

जयपुर: राजस्थान एसओजी ने सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा-2022 प्रकरण में सहयोगी आरोपी अजीत कुमार गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी अजीत कुमार द्वारा षड्यंत्र के तहत डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास के साथ मिलकर नकल के लिए स्मार्ट डिवाइस खरीदकर उपलब्ध कराई गई थी. एसओजी के अनुसंधान के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अजीत कुमार और गुरदीप दास ने मिलकर विभिन्न राज्यों में आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में स्मार्ट वीच और ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी के रूप में बैठकर प्रन्न पत्र हल किए थे. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में मूल अभ्यर्थी इन्द्राज सिंह, सहयोगी परमेश्वर लाल और सलमान खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है. साथ ही डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास निवासी हरियाणा को 27 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है. प्रकरण में एसओजी के डीआईजी परीस देशमुख के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी विजय सिंह की ओर से गहन अनुसंधान और पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास के एक अन्य सहयोगी हरियाणा निवासी अजीत कुमार का नाम सामने आया. अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी गुरदीप दास और अजीत कुमार की ओर से उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों पर लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर हाईटेक तरीके से नकल की जाती थी. उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार गुरदीप वास विशेष प्रकार की स्मार्ट डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता था और अंदर से प्रश्नपत्र की फोटो लेकर बाहर भेज देता था. यह फोटो बाहर मौजूद अजीत कुमार को प्राप्त होती थी. पढ़ें : Special : कजाकिस्तान से MBBS, 30 लाख रुपये में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप का चल रहा खेल