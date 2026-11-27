SI Paper Leak : जगदीश विश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, लाखों रुपए लेकर दूसरों को पढ़ाया पेपर, खुद भी दी परीक्षा
आरोपी ने लीक पेपर पढ़कर पास की लिखित परीक्षा. शारीरिक दक्षता परीक्षा में हुआ फेल.
Published : November 27, 2026 at 4:59 PM IST
जयपुर: प्रदेश की चर्चित सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पेपर लीक सरगना जगदीश विश्नोई गैंग से जुड़े 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है. वह दो साल से फरार था. उसने लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाया और खुद भी लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी. वह लिखित परीक्षा में पास हो गया, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल होने के कारण एसआई भर्ती में उसका अंतिम चयन नहीं हुआ. उसे एसओजी ने 30 नवंबर तक रिमांड पर लिया है. उससे पूछताछ में पेपर लीक गिरोह से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है.
दो अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया, हुआ चयन : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे की जांच में सामने आया कि पूनासा (जालौर) निवासी श्रीराम उर्फ अतुल विश्नोई की भूमिका सामने आई. जांच में सामने आया कि वह जगदीश विश्नोई व ओमप्रकाश ढाका की गैंग से जुड़ा था. उसने जोधपुर निवासी दिनेश विश्नोई से 15 लाख रुपए में और सुभाष विश्नोई से 20 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया. दोनों को जगदीश विश्नोई के हैंडलर के जरिए लीक पेपर के सवाल और जवाब मुहैया करवाए. लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने के कारण दोनों का अंतिम चयन सूची में सलेक्शन हुआ.
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खुद शारीरिक दक्षता परीक्षा में हुआ फेल : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि श्रीराम उर्फ अतुल विश्नोई ने खुद भी लीक पेपर के सवाल और जवाब पढ़कर 14 सितंबर, 2021 को एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा दी. लीक पेपर के सवाल-जवाब पढ़कर उसने लिखित परीक्षा पास कर ली. उसके हिंदी के पेपर में 200 में से 160.98 और सामान्य ज्ञान के पेपर में 200 में से 160.65 नंबर आए. लिखित परीक्षा पास करने के बाद वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गया, जिसके चलते उसका अंतिम सलेक्शन नहीं हुआ.
अप्रैल 2025 को जारी हुआ स्थायी वारंट : उन्होंने बताया कि आरोपी जगदीश विश्नोई के खिलाफ एसओजी ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. जबकि दिनेश विश्नोई और सुभाष विश्नोई के खिलाफ एसओजी ने पूरक आरोप पत्र 22 मई 2024 को व ओमप्रकाश ढाका के खिलाफ पूरक आरोप पत्र 29 जुलाई 2024 को पेश किया है. श्रीराम उर्फ अतुल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया. उसके खिलाफ कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस हजार रुपए का ईनाम भी रखा था.
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अब तक 158 आरोपी गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसपी सतपाल सिंह के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी चिरंजीलाल मीणा ने आरोपी श्रीराम उर्फ अतुल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश कर 30 नवंबर, 2026 तक रिमांड पर लिया है. एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 158 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.