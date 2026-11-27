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SI Paper Leak : जगदीश विश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, लाखों रुपए लेकर दूसरों को पढ़ाया पेपर, खुद भी दी परीक्षा

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( Source : SOG )

जयपुर: प्रदेश की चर्चित सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पेपर लीक सरगना जगदीश विश्नोई गैंग से जुड़े 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है. वह दो साल से फरार था. उसने लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाया और खुद भी लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी. वह लिखित परीक्षा में पास हो गया, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल होने के कारण एसआई भर्ती में उसका अंतिम चयन नहीं हुआ. उसे एसओजी ने 30 नवंबर तक रिमांड पर लिया है. उससे पूछताछ में पेपर लीक गिरोह से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है.

दो अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया, हुआ चयन : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे की जांच में सामने आया कि पूनासा (जालौर) निवासी श्रीराम उर्फ अतुल विश्नोई की भूमिका सामने आई. जांच में सामने आया कि वह जगदीश विश्नोई व ओमप्रकाश ढाका की गैंग से जुड़ा था. उसने जोधपुर निवासी दिनेश विश्नोई से 15 लाख रुपए में और सुभाष विश्नोई से 20 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया. दोनों को जगदीश विश्नोई के हैंडलर के जरिए लीक पेपर के सवाल और जवाब मुहैया करवाए. लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने के कारण दोनों का अंतिम चयन सूची में सलेक्शन हुआ.