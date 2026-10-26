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वनरक्षक भर्ती-2020 : पांच लाख रुपए में सौदा कर वनरक्षक भर्ती में बिठाया डमी कैंडिडेट, दो आरोपी गिरफ्तार

एसओजी की गिरफ्त में दिनेश कुमार विश्नोई और भारत मीणा ( सोर्स : जयपुर एसओजी मुख्यालय )

जयपुर: वनरक्षक भर्ती-2020 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मूल अभ्यर्थी और डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने का सौदा पांच लाख रुपए में हुआ था. एसओजी अब दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है. मूल अभ्यर्थी ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में एक बिचौलिए के जरिए पांच लाख रुपए में परीक्षा पास करने का सौदा किया था.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा के मूल अभ्यर्थी निठार (भरतपुर) निवासी भारत मीणा और डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले साहू की ढाणी (जालोर) निवासी दिनेश कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया है.