वनरक्षक भर्ती-2020 : पांच लाख रुपए में सौदा कर वनरक्षक भर्ती में बिठाया डमी कैंडिडेट, दो आरोपी गिरफ्तार
एसओजी ने मूल अभ्यर्थी और डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने के आरोपी युवक को पकड़ा.
Published : October 26, 2026 at 3:01 PM IST
जयपुर: वनरक्षक भर्ती-2020 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मूल अभ्यर्थी और डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने का सौदा पांच लाख रुपए में हुआ था. एसओजी अब दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है. मूल अभ्यर्थी ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में एक बिचौलिए के जरिए पांच लाख रुपए में परीक्षा पास करने का सौदा किया था.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा के मूल अभ्यर्थी निठार (भरतपुर) निवासी भारत मीणा और डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले साहू की ढाणी (जालोर) निवासी दिनेश कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया है.
पढ़ें : SI भर्ती-2021: पिता ने बेटे के लिए जुगाड़ा पेपर, साले ने बहनोई की जगह बिठाया डमी अभ्यर्थी, दोनों गिरफ्तार
बिचौलिए के जरिए किया सौदा : उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020 के संबंध में एसओजी थाने में 26 सितंबर, 2025 को आईपीसी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्युपाय) 2022 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले की जांच में सामने आया कि निठार (भरतपुर) निवासी भारत मीणा ने अपनी जगह किसी और को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा में बिठाया था. इसके किए उसने बिचौलिए डालूराम मीणा के जरिए पांच लाख रुपए में सौदा किया.
फोटो बदली, डमी अभ्यर्थी ने किए फर्जी दस्तखत : जांच में सामने आया कि भारत मीणा ने ऑनलाइन आवेदन के समय खुद की जगह दिनेश कुमार विश्नोई की फोटो लगाई और आवेदन किया, ताकि परीक्षा हॉल में प्रवेश के समय जांच करने वाले पकड़ नहीं पाए. दिनेश ने भारत मीणा की जगह परीक्षा केंद्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और प्रवेश पत्र व उपस्थिति पत्रक पर खुद का फोटो लगाया. उसने भारत मीणा के फर्जी दस्तखत कर परीक्षा दी. उन्होंने बताया कि एसओजी दोनों की तलाश में जुटी थी.
पढ़ें : स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 : साले ने जीजा की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, एसओजी ने दबोचा
दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही एसओजी : एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव के सुपरविजन व एसपी सतनाम सिंह के नेतृत्व में जांच अधिकारी एएसपी सुभाष गोदारा व उनकी टीम ने मूल अभ्यर्थी भारत मीणा और डमी अभ्यर्थी दिनेश कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मूल अभ्यर्थी भारत ने ठेकड़ा (भरतपुर) निवासी डालूराम मीणा से संपर्क कर वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में नौकरी लगने का सौदा पांच लाख रुपए में किया. दिनेश ने डालूराम के जरिए भारत की जगह परीक्षा दी. अब दोनों से पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.