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JEN Paper Leak : जयपुर में कमरा किराए पर लेकर अभ्यर्थियों को पढ़वाया, एसओजी ने आरोपी को दबोचा

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( Source : SOG )

जयपुर: कनिष्ठ अभियंता (संयुक्त) भर्ती की दोबारा हुई लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने जयपुर में कमरा किराए पर लेकर अभ्यर्थियों कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया और बदले में रुपए वसूले. उसने पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण गैंग के भीम सिंह यादव से सांठगांठ कर हर अभ्यर्थी को पेपर पढ़वाने का 14 लाख रुपए में सौदा किया. अब एसओजी की टीम आरोपी से पूछताछ कर लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है. अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने के आरोप में दौसा के जसोता मेसरा गांव निवासी अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया है. -विशाल बंसल, एसओजी के एडीजी. ऐसे हुई अभिषेक और भीम सिंह की पहचान : जांच में सामने आया कि आरोपी अभिषेक जयपुर में न्यू सांगानेर रोड स्थित राजीव विहार कॉलोनी में रहकर कई कॉलोनियों में घर-घर दूध सप्लाई का काम करता है. इसके चलते उसकी भीम सिंह यादव से जान-पहचान हो गई. भीम सिंह भूपेंद्र सारण गैंग का गुर्गा है, जो कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. वह जयपुर में शराब गोदामों में माल लोडिंग-अनलोडिंग का ठेका ले रखा है. अभिषेक का छोटा भाई भीमसिंह के शराब गोदाम पर मैनेजर का काम करता है.