JEN Paper Leak : जयपुर में कमरा किराए पर लेकर अभ्यर्थियों को पढ़वाया, एसओजी ने आरोपी को दबोचा

JEN Paper Leak : जयपुर में कमरा किराए पर लेकर अभ्यर्थियों को पढ़वाया, एसओजी ने आरोपी को दबोचा
भूपेंद्र यादव गैंग के भीम सिंह से आरोपी ने की सांठ-गांठ. हर अभ्यर्थी को पेपर पढ़वाने का 14 लाख में सौदा.
Published : August 14, 2026 at 3:10 PM IST
जयपुर: कनिष्ठ अभियंता (संयुक्त) भर्ती की दोबारा हुई लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने जयपुर में कमरा किराए पर लेकर अभ्यर्थियों कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया और बदले में रुपए वसूले. उसने पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण गैंग के भीम सिंह यादव से सांठगांठ कर हर अभ्यर्थी को पेपर पढ़वाने का 14 लाख रुपए में सौदा किया. अब एसओजी की टीम आरोपी से पूछताछ कर लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है.
अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने के आरोप में दौसा के जसोता मेसरा गांव निवासी अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया है. -विशाल बंसल, एसओजी के एडीजी.
ऐसे हुई अभिषेक और भीम सिंह की पहचान : जांच में सामने आया कि आरोपी अभिषेक जयपुर में न्यू सांगानेर रोड स्थित राजीव विहार कॉलोनी में रहकर कई कॉलोनियों में घर-घर दूध सप्लाई का काम करता है. इसके चलते उसकी भीम सिंह यादव से जान-पहचान हो गई. भीम सिंह भूपेंद्र सारण गैंग का गुर्गा है, जो कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. वह जयपुर में शराब गोदामों में माल लोडिंग-अनलोडिंग का ठेका ले रखा है. अभिषेक का छोटा भाई भीमसिंह के शराब गोदाम पर मैनेजर का काम करता है.
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पहले पकड़ा जा चुका है भीम सिंह : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अभिषेक खंडेलवाल ने जेईएन भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की व्यवस्था कर उन्हें लीक पेपर पढ़वाने का भीम सिंह से सौदा किया. हर अभ्यर्थी के बदले 14 लाख रुपए देने का सौदा हुआ. पड़ताल में सामने आया कि भीम सिंह ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में कई अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया. जिसके लिए राजीव विहार कॉलोनी में अभिषेक ने उसे किराए पर कमरा मुहैया करवाया. इस मामले में भीम सिंह को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. अब अभिषेक को गिरफ्तार किया है.
दोबारा हुई परीक्षा का भी पर्चा लीक : उन्होंने बताया कि एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव, एसपी कुंदन कंवरिया के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी एएसपी महावीर सिंह मीना ने आरोपी अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया. वे बोले- कनिष्ठ अभियंता (संयुक्त) सीधी भर्ती परीक्षा-2020 की लिखित परीक्षा दिसंबर, 2020 में हुई थी. पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी. इसके बाद सितंबर, 2021 में दुबारा परीक्षा हुई. जिसका पेपर लीक होने की जानकारी मिलने पर एसओजी ने जनवरी, 2026 में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच जारी है.