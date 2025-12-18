ETV Bharat / state

EO-RO में ब्लूटूथ से नकल करने का आरोपी गिरफ्तार, SOG ने रखा था 10 हजार का इनाम

जयपुर: स्वायत्त शासन विभाग की अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी (ईओ-आरओ) भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने का एक और आरोपी गुरुवार को एसओजी के हत्थे चढ़ा है. इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही वह फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 10 हजार रुपए का इनाम रखा था. आरोपी ने तुलसाराम कालेर-पौरव कालेर गैंग की मदद से ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा में नकल की थी. इस मामले का खुलासा होने के बाद यह परीक्षा निरस्त हो गई थी. बीकानेर के खाजूवाला का है आरोपी : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि बीकानेर जिले के खाजूवाला निवासी सुरेश स्वामी को गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस हजार रुपए का इनाम रखा था. उसने ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा में कालेर गैंग से मिलकर ब्लूटूथ के जरिए नकल की थी. उनका कहना है कि ईओ-आरओ भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने की शिकायत मिली थी. पढ़ें : अध्यापक भर्ती: परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना शिक्षक, एसओजी ने किया गिरफ्तार