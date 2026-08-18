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स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 : साले ने जीजा की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, एसओजी ने दबोचा

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( सोर्स : जयपुर एसओजी मुख्यालय )

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर (हिंदी) भर्ती परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के संबंध में पुलिस थाना एसओजी में मुकदमा दर्ज किया गया था. अनुसंधान में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी भाटीप (जालौर) निवासी सैलाराम ने खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर अपने साले दिनेश कुमार विश्नोई को परीक्षा दिलवाई. मॉर्फ्ड फोटो, दस्तखत ऑनलाइन फॉर्म में किए अटैच : ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय डमी अभ्यर्थी खारा (जालौर) निवासी दिनेश कुमार (36) ने मूल अभ्यर्थी सैलाराम और खुद की मॉर्फ्ड फोटो और दस्तखत अटैच किए. इसके बाद सैलाराम की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दिनेश ने परीक्षा दी. उसने अनधिकृत रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया और प्रवेश पत्र व उपस्थिति पत्र पर खुद की फोटो लगाई और सैलाराम के फर्जी दस्तखत किए. पढ़ें : JEN Paper Leak : जयपुर में कमरा किराए पर लेकर अभ्यर्थियों को पढ़वाया, एसओजी ने आरोपी को दबोचा