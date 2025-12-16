5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप 2025, सीनियर पुरुष वर्ग में जयपुर ने जीता स्वर्ण
Rajasthan Soft Hockey- सीनियर पुरुष वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण, जबकि सीनियर महिला वर्ग में भीलवाड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया.
Published : December 16, 2025 at 8:36 PM IST
जयपुर: 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप 2025 का समापन समारोह मंगलवार को मकराना के खेल मैदान में संपन्न हुआ. एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. आशुतोष पंत ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीमों ने सीनियर, जूनियर एवं सब-जूनियर वर्गों में भाग लिया, जिसमें सीनियर पुरुष वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण, फलोदी ने रजत और श्रीगंगानगर ने कांस्य पदक प्राप्त किया.
जबकि सीनियर महिला वर्ग में भीलवाड़ा ने स्वर्ण एवं जयपुर ने रजत पदक हासिल किया. इसी प्रकार जूनियर बालक वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण, फलोदी ने रजत तथा श्रीगंगानगर ने कांस्य पदक जीता. जूनियर बालिका वर्ग में नागौर ने स्वर्ण एवं बाड़मेर ने रजत पदक प्राप्त किया. वहीं, सब-जूनियर बालक वर्ग में फलोदी ने स्वर्ण और जयपुर ने रजत पदक पर कब्जा किया. समापन समारोह को संबोधित करते हुए पंत ने आयोजकों को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक सोच को मजबूत करती हैं.
ये लोग उपस्थित रहे : समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. आशुतोष पंत के अलावा गजेंद्र सिंह राठौड़ उपाध्यक्ष, एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पुष्पा राठौड़, एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव रमेश सिंह, टेक्निकल चेयरमैन हर्षित यादव, भारतीय सॉफ्ट हॉकी टीम के कोच हरजिंदर सिंह बरार, भारतीय टीम के मैनेजर इंद्रजीत सिंह शेखावत एवं मैच संचालनकर्ता बाबूलाल बिश्नोई उपस्थित रहे.