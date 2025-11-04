जूली बोले- भाजपा SIR के नाम पर गरीबों के नाम काटना चाहती है, निकाय-पंचायत चुनाव से ध्यान भटकाना मकसद
राजस्थान में एमएलए व एमपी चुनाव अभी दूर. सरकार ने बिना तैयारी शुरू किया एसआईआर. नेता प्रतिपक्ष जूली ने यूं साधा भाजपा पर निशाना.
Published : November 4, 2025 at 3:10 PM IST
अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के नाम पर गरीब लोगों के नाम कटवाना चाहती है. प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी तीन साल दूर है. ऐसे में सरकार प्रथम चरण के बजाय राजस्थान में दूसरे चरण में एसआईआर करा सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर सरकार प्रदेश में नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है. प्रतिपक्ष नेता जूली मंगलवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार नगर निकाय एवं पंचायतों के चुनाव समय पर करा नहीं पा रही है. पिछले काफी समय से इन चुनावों को किसी न किसी बहाने टालती रही है. सही बात यह है कि सरकार की निकाय व पंचायत कराने की कोई तैयारी नहीं है. सरकार एसआईआर के नाम पर छह महीने और इन चुनावों को टालना चाहती है.
भाजपा जानती है कि वे चुनाव हारेंगे, इसलिए एसआईआर का बहाना कर रहे हैं. वहीं, राजस्थान में अभी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में तीन साल की देरी है. इस कारण यहां एसआईआर कराने में जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में बिना किसी तैयारी के एसआईआर कराना चाह रही है. बीएलओ की अचानक मीटिंग बुलाई जा रही है. बीएलए को अचानक सूचना दी जा रही है. एसआईआर की तैयारी के नाम पर लोगों की शादी-ब्याह की व्यस्तता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है. सरकार केवल पंचायत व निकाय चुनावों से ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर करा रही है. इसमें भी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है और न कोई तैयारी है. सरकार एसआईआर के नाम पर केवल औपचारिकता करना चाहती है.
गरीब लोगों के नाम हटाने के लिए एसआईआर : नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में एसआईआर के नाम पर गरीब लोगों के वोट काटने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि सरकार का एसआईआर कराने का तरीका सही नहीं है. राजस्थान में दूसरे में फेज में एसआईआर कराया जा सकता है, इससे प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. अभी तो चुनाव आयोग प्रथम चरण में 12 राज्यों एसआईआर करा रहा है. देश में एसआईआर का दूसरा चरण भी होना है. ऐसे में जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी.
राजस्थान में पहले चरण में होना है एसआईआर : चुनाव आयोग की ओर से देश में एक साथ एसआईआर कराने का निर्णय किया गया है. इसमें पहले चरण में राजस्थान सहित 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना है. इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से जानकारी भरवाएंगे.