विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान : जयपुर कलेक्टर ने मतदाताओं से की ये अपील

जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) जयपुर जिले में शुरू हो चुका है. यह प्रक्रिया अत्यंत सुगम एवं सरल है. जयपुर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी ने एसआईआर के लिए मैपिंग की जयपुर जिले के मतदाताओं से अपील की है. साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिससे एसआईआर की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझा जा सकता है.

जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके क्षेत्र के बीएलओ गणना प्रपत्र लेकर घर-घर आएंगे. इस गणना चरण में प्रत्येक मतदाता को दो फॉर्म दिए जाएंगे. एक प्रति भरकर बीएलओ का हस्ताक्षर करवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें और दूसरी प्रति पर अपने हस्ताक्षर करके बीएलओ को दे दें.

सोनी ने मतदाता से बताया कि ऐसे सभी मतदाताओं के नाम, प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिए जाएंगे, जिनके साइन किए हुए गणना प्रपत्र ईआरओ को प्राप्त हो जाएंगे. जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उनकी गत एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुईं है, उन मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा. प्रथम चरण में मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है. जिन मतदाताओं का स्वयं का अथवा माता, पिता, दादा-दादी में से किसी का नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. सभी मतदाता अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें.