मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : मतदाता सूची में नाम खोजना हुआ आसान, निर्वाचन आयोग ने शुरू की नई व्यवस्था

जयपुर : प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 नई गति और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है. SIR कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में 16 दिन में 2.37 करोड़ गणना प्रपत्र ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में 44 फीसदी ज्यादा हैं. इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग ने पिछली मतदाता सूची में विवरण खोजने में आसानी हो इसको लेकर नई सर्च सुविधा का प्रारंभ भी किया है. राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार पहले चरण में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले 78 बीएलओ को भी सम्मानित करने जा रहा है.

अभियान नई गति और पारदर्शिता : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR-2026 के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLO पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं. पिछले 16 दिनों में 2.37 करोड़ गणना प्रपत्र ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो देश में सभी बड़े राज्यों में 44% के साथ सर्वाधिक है. यह इस विशेष अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य तेजी से प्रगति पर है. 4 नवंबर से प्रदेशभर में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और प्राप्त विवरण का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं. महाजन ने बताया कि 19 नवंबर तक शत-प्रतिशत कार्य पूरा करने वाले प्रदेश के 78 उत्कृष्ट BLOs को जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे, जो इस अभियान के प्रति उनकी निष्ठा और परिश्रम का प्रमाण है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (सौजन्य : निर्वाचन आयोग)

नाम खोजना हुआ आसान : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से voters.eci.gov.in पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपने नाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नई सर्च सुविधा प्रारंभ की गई है. इसके अंतर्गत अब मतदाता अपने नाम और रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपना विवरण ढूंढ सकते हैं. इस नई सुविधा से मतदाताओं को स्वयं और बीएलओ को उनकी मैपिंग करने में अत्यधिक सुविधा हो जाएगी और ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग अभी तक करने में देरी लग रही थी. इनके लिए भी अब इस सुविधा से मैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा. ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग हो जाती है, उन्हें SIR की संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

