ETV Bharat / state

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : मतदाता सूची में नाम खोजना हुआ आसान, निर्वाचन आयोग ने शुरू की नई व्यवस्था

पिछली मतदाता सूची में विवरण खोजने के लिए निर्वाचन आयोग ने नई सर्च सुविधा शुरू की है.

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (सौजन्य : निर्वाचन आयोग)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 9:57 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 नई गति और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है. SIR कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में 16 दिन में 2.37 करोड़ गणना प्रपत्र ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में 44 फीसदी ज्यादा हैं. इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग ने पिछली मतदाता सूची में विवरण खोजने में आसानी हो इसको लेकर नई सर्च सुविधा का प्रारंभ भी किया है. राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार पहले चरण में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले 78 बीएलओ को भी सम्मानित करने जा रहा है.

अभियान नई गति और पारदर्शिता : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR-2026 के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLO पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं. पिछले 16 दिनों में 2.37 करोड़ गणना प्रपत्र ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो देश में सभी बड़े राज्यों में 44% के साथ सर्वाधिक है. यह इस विशेष अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य तेजी से प्रगति पर है. 4 नवंबर से प्रदेशभर में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और प्राप्त विवरण का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं. महाजन ने बताया कि 19 नवंबर तक शत-प्रतिशत कार्य पूरा करने वाले प्रदेश के 78 उत्कृष्ट BLOs को जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे, जो इस अभियान के प्रति उनकी निष्ठा और परिश्रम का प्रमाण है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (सौजन्य : निर्वाचन आयोग)

पढ़ें. राजस्थान में SIR : गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर-चित्तौड़गढ़ टॉप, जानिए अन्य जिलों के हाल

नाम खोजना हुआ आसान : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से voters.eci.gov.in पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपने नाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नई सर्च सुविधा प्रारंभ की गई है. इसके अंतर्गत अब मतदाता अपने नाम और रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपना विवरण ढूंढ सकते हैं. इस नई सुविधा से मतदाताओं को स्वयं और बीएलओ को उनकी मैपिंग करने में अत्यधिक सुविधा हो जाएगी और ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग अभी तक करने में देरी लग रही थी. इनके लिए भी अब इस सुविधा से मैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा. ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग हो जाती है, उन्हें SIR की संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

जिलेवार प्रगति: अग्रणी जिले :

  1. बाड़मेर : 58% डिजिटाइजेशन के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर
  2. सलूंबर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, फलोदी, झालावाड़ एवं भरतपुर : 50 % से अधिक अपलोडिंग के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल
  3. इन जिलों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और व्यापक क्षेत्रफल के बावजूद उत्कृष्ट कार्य किया है.

पढ़ें. मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, बीएलओ निलंबित

विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्धियां :

  1. राजस्थान के मरुस्थल, पहाड़ी, मैदानी और नहरी इलाकों जैसे विविध भौगोलिक क्षेत्रों में BLO की ओर से लगातार प्रभावी कार्य किया जा रहा है.
  2. बाड़मेर 64%, रायसिंहनगर, बाड़ी और वैर विधानसभा क्षेत्र 60% से अधिक डिजिटाइजेशन के साथ प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.
  3. ऑनलाइन गणना प्रपत्रों में राजस्थान अग्रणी राज्य में.
  4. राजस्थान उन राज्यों में है, जहां मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं.

व्यापक सुविधाएं और जागरूकता कार्यक्रम : महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और जन-हितैषी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए हैं. सुविधाएं और हेल्पलाइन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन एवं कॉल-सेंटर के साथ हेल्प डेस्क भी तैयार की गई है. सरल गाइडलाइनों और नियमों को आम भाषा में समझाने वाले परिपत्र छपवाएं गए हैं. इसके साथ कई जिलों में पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं.

पढ़ें. एसआईआर: भाजपा कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारियां, टीमें की तैनाती की

जिलों को निर्देश :

  1. कार्ययोजना के अनुसार दैनिक समीक्षा आवश्यक.
  2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए.
  3. BLOs के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करें.
  4. BLOs से नियमित संवाद बनाए रखें
  5. कार्य में आने वाली कठिनाइयों का त्वरित समाधान करें.
  6. आवश्यकतानुसार वालंटियर्स की सहायता भी लें ताकि कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो सके.

व्यापक जन-जागरूकता अभियान : महाजन ने बताया कि SVEEP कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता, स्थानीय रेडियो-FM, कम्युनिटी रेडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप समूह, पंचायत-स्तरीय बैठकें और मोहल्ला-वार सूचना अभियान जैसे प्रयासों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. विशेष ध्यान वृद्ध, दिव्यांग, प्रवासी मजदूर, अशिक्षित और PVTG जैसे समुदायों पर दिया गया है, ताकि किसी भी कारणवश ये मतदाता सूची से वंचित न रह जाए. BLO App, पोर्टल और ECINET जैसे डिजिटल माध्यमों ने पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को तेज, कुशल और पारदर्शी बना दिया है. भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी सुधारों के साथ ही मतदाता-हित को केंद्र में रखते हुए एक सहभागितापूर्ण और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है, जो कि लोकतंत्र के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रह जाए.

TAGGED:

RAJASTHAN SIR 2026
RAJASTHAN SIR NAMES IN VOTER LIST
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
ELECTION COMMISSION SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के दूसरे फेज में 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए: चुनाव आयोग

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

नहाने के लिए साबुन यूज करनी चाहिए या बॉडी वॉश? जानें, स्किन हेल्थ के लिए दोनों में से कौन बेहतर है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.