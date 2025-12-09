ETV Bharat / state

राजस्थान का माइनिंग सेक्टर नए युग में प्रवेश करेगा, IIT हैदराबाद और IIT धनबाद के साथ होंगे दो बड़े समझौते

जयपुर: प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राजस्थान का खनन क्षेत्र एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है. कार्यक्रम के दौरान खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार खनिज खोज को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI-ML) का उपयोग शुरू करने जा रही है. इस दिशा में दो बड़े सहमति पत्र (MoU) 10 दिसंबर को सेक्टोरल सेशन में साइन किए जाएंगे, जो प्रदेश में खनन के भविष्य को नई दिशा देंगे.

एआई-एमएल आधारित खनिज खोज का समझौता: प्रमुख सचिव खनन टी रविकांत ने बताया कि सरकारी उद्यम RSMET और IIT हैदराबाद के बीच होने वाला समझौता राज्य में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों की वैज्ञानिक खोज को गति देगा. एआई-एमएल तकनीक के माध्यम से भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, भूभौतिकीय, रिमोट सेंसिंग और सेटेलाइट इमेजरी के एकीकृत डाटा का उपयोग करते हुए 39 जिलों में नए खनिज क्षेत्रों की पहचान की जाएगी. इस तकनीक से कॉपर, ग्रेफाइट, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को सटीकता और गति मिलेगी. यह परियोजना लगभग 18 माह में चार चरणों में पूरी की जाएगी.

IIT धनबाद से खदान डम्प्स-टेलिंग्स का मूल्यांकन: दूसरा बड़ा समझौता आरएसएमईटी और IIT ISM धनबाद के बीच होगा, जिसके तहत प्रदेश में चिन्हित 80 खदान डम्प्स और टेलिंग्स का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा. यह एक वर्षीय परियोजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें जियो-रेफरेन्स्ड डेटाबेस तैयार करना, मैपिंग और सैंपलिंग, मिनरालॉजिकल एनालिसिस और उपलब्ध खनिज संसाधनों का आकलन शामिल होंगे. इस अध्ययन से टंगस्टन, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता का आकलन करने में मदद मिलेगी.

तीन चरण में होंगे यह काम:

- जियो-रेफरेन्स्ड डेटाबेस तैयार करना