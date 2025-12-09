ETV Bharat / state

राजस्थान का माइनिंग सेक्टर नए युग में प्रवेश करेगा, IIT हैदराबाद और IIT धनबाद के साथ होंगे दो बड़े समझौते

आईआईटी एक्सपर्ट्स की मदद से राजस्थान का खनिज क्षेत्र नई उड़ान भरेगा.

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 1:49 PM IST

जयपुर: प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राजस्थान का खनन क्षेत्र एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है. कार्यक्रम के दौरान खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार खनिज खोज को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI-ML) का उपयोग शुरू करने जा रही है. इस दिशा में दो बड़े सहमति पत्र (MoU) 10 दिसंबर को सेक्टोरल सेशन में साइन किए जाएंगे, जो प्रदेश में खनन के भविष्य को नई दिशा देंगे.

एआई-एमएल आधारित खनिज खोज का समझौता: प्रमुख सचिव खनन टी रविकांत ने बताया कि सरकारी उद्यम RSMET और IIT हैदराबाद के बीच होने वाला समझौता राज्य में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों की वैज्ञानिक खोज को गति देगा. एआई-एमएल तकनीक के माध्यम से भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, भूभौतिकीय, रिमोट सेंसिंग और सेटेलाइट इमेजरी के एकीकृत डाटा का उपयोग करते हुए 39 जिलों में नए खनिज क्षेत्रों की पहचान की जाएगी. इस तकनीक से कॉपर, ग्रेफाइट, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को सटीकता और गति मिलेगी. यह परियोजना लगभग 18 माह में चार चरणों में पूरी की जाएगी.

IIT धनबाद से खदान डम्प्स-टेलिंग्स का मूल्यांकन: दूसरा बड़ा समझौता आरएसएमईटी और IIT ISM धनबाद के बीच होगा, जिसके तहत प्रदेश में चिन्हित 80 खदान डम्प्स और टेलिंग्स का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा. यह एक वर्षीय परियोजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें जियो-रेफरेन्स्ड डेटाबेस तैयार करना, मैपिंग और सैंपलिंग, मिनरालॉजिकल एनालिसिस और उपलब्ध खनिज संसाधनों का आकलन शामिल होंगे. इस अध्ययन से टंगस्टन, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता का आकलन करने में मदद मिलेगी.

तीन चरण में होंगे यह काम:

- जियो-रेफरेन्स्ड डेटाबेस तैयार करना

- मैपिंग और सैंपलिंग

- मिनरालॉजिकल एनालिसिस

- उपलब्ध खनिज संसाधनों का आकलन

तकनीकी नवाचार भविष्य की जरूरत-सीएम: मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में खनिज खोज और खनन गतिविधियों में तकनीक आधारित नवाचार को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि एआई-एमएल जैसी तकनीकों का उपयोग प्रदेश को खनन क्षेत्र में नई मजबूती देगा. उन्होंने शोध औेर विकास पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में एक उत्तरदायी खनन मॉडल विकसित होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य के खनन रोडमैप को दिशा देगा.

क्रिटिकल मिनरल मिशन में राजस्थान बनेगा अग्रणी: प्रमुख सचिव टी रविकान्त ने बताया कि भारत सरकार की ओर से घोषित 'क्रिटिकल मिनरल मिशन' में राजस्थान एक प्रमुख भागीदार राज्य है. देश में तेजी से बढ़ती खनिज आवश्यकताओं को देखते हुए यह मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है. राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल्स के संभावित भंडार को देखते हुए इन समझौतों को प्रदेश के खनन विकास का बड़ा कदम माना जा रहा है.

