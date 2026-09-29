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SI भर्ती परीक्षा फिर विवादों में, शहीद स्मारक पर धरना, आउट ऑफ पैटर्न पेपर पर भड़के अभ्यर्थी, कहा-दोबारा हो एग्जाम

शहीद स्मारक पर धरना देते हुए अभ्यर्थी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: SI भर्ती परीक्षा को आउट ऑफ पैटर्न बताते हुए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा दोबारा कराने की मांग की.अभ्यर्थियों ने RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड के पुनर्गठन की भी मांग उठाई. धरने के दौरान नारेबाजी हुई और अभ्यर्थियों ने भविष्य बर्बाद करने के आरोप लगाए. SI भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति से जुड़े सत्येंद्र राव ने कहा- RPSC ने खुद माना है कि 20 सितंबर को हुए पेपर में 30% प्रश्न आउट ऑफ पैटर्न थे, जबकि अभ्यर्थियों के अनुसार 80% पेपर आउट ऑफ पैटर्न था. जब RPSC ने अपनी गलती मान ली है, तो उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े?.