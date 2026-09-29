SI भर्ती परीक्षा फिर विवादों में, शहीद स्मारक पर धरना, आउट ऑफ पैटर्न पेपर पर भड़के अभ्यर्थी, कहा-दोबारा हो एग्जाम
अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी मांग सरकार से केवल वार्ता की नहीं, बल्कि स्पष्ट आदेश जारी करने की है.
Published : September 29, 2026 at 4:44 PM IST
जयपुर: SI भर्ती परीक्षा को आउट ऑफ पैटर्न बताते हुए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा दोबारा कराने की मांग की.अभ्यर्थियों ने RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड के पुनर्गठन की भी मांग उठाई. धरने के दौरान नारेबाजी हुई और अभ्यर्थियों ने भविष्य बर्बाद करने के आरोप लगाए. SI भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति से जुड़े सत्येंद्र राव ने कहा- RPSC ने खुद माना है कि 20 सितंबर को हुए पेपर में 30% प्रश्न आउट ऑफ पैटर्न थे, जबकि अभ्यर्थियों के अनुसार 80% पेपर आउट ऑफ पैटर्न था. जब RPSC ने अपनी गलती मान ली है, तो उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े?.
RPSC को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना चाहिए: अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी मांग सरकार से केवल वार्ता की नहीं, बल्कि स्पष्ट आदेश जारी करने की है. सरकार और RPSC को परीक्षा को निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द फैसला करे ताकि भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से चल रहा असमंजस समाप्त हो सके. अभ्यर्थियों ने कहा कि RPSC के पूर्व चेयरमैन यू. आर. साहू ने भी कहा था कि SI भर्ती का पेपर 2021 के पैटर्न पर होना चाहिए, लेकिन पेपर उस पैटर्न पर नहीं हुआ.
पढ़ें: RPSC SI भर्ती परीक्षा 2025 : 4019 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित
अभ्यर्थियों को मिला सिर्फ 4 महीने का समय: सत्येंद्र राव ने कहा कि हाईकोर्ट ने जब भर्ती परीक्षा रद्द की थी तो अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए सिर्फ 4 महीने का समय दिया गया था. अभ्यर्थी लगातार 5 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनसे 4 महीने में तैयारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है?. RPSC को नैतिकता के आधार पर परीक्षा दोबारा करानी चाहिए.अभ्यर्थियों ने RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा कि अगर भर्ती परीक्षा में गलतियां सामने आती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए.
पढ़ें: 20 सितंबर को होगी एसआई पुनः परीक्षा, 11 जिलों के 666 केंद्रों पर होगा आयोजन, 17 से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
बार-बार बदल रहा परीक्षा का पैटर्न: अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार भर्ती परीक्षाओं का पैटर्न बदला जा रहा है, जिससे भर्ती में देरी हो रही है और पद खाली रह जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाल ही में लेक्चरर भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था.
मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन: संघर्ष समिति से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि मंगलवार को शहीद स्मारक पर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत की गई है. आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे.अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि जब तक SI भर्ती परीक्षा दोबारा कराने को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
पढ़ें:बीकानेर: SI भर्ती में फर्जी एडमिट कार्ड लेकर फिजिकल टेस्ट देने पहुंचा जेल में बंद स्मैक तस्कर, जांच में जुटी पुलिस