एसआई भर्ती 2021 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर पास की लिखित परीक्षा, 15 लाख में किया सौदा, आरोपी गिरफ्तार
एसओजी ने फरार आरोपी को टोंक पुलिस की मदद से किया गिरफ्तार. जानिए चौंकाने वाला खुलासा...
Published : April 6, 2026 at 7:55 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए साल 2021 में राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा करवाई गई लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर लिखित परीक्षा पास करने के मामले में फरार आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है. वह फरार चल रहा था. उसने 15 लाख रुपए में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने का सौदा किया था.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी में दर्ज एक मुकदमे की जांच में सामने आया कि अलीनगर (टोंक) निवासी सियाराम मीणा ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने के लिए बिलोता (टोंक) निवासी हनुमान प्रसाद मीणा से 15 लाख रुपए में सौदा किया था.
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दोनों पेपर में बिठाए डमी अभ्यर्थी : उसने 13 सितंबर 2021 को दोनों पारियों की परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाए थे. उसे हिंदी के पेपर में 200 में से 140.21 और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 109 अंक मिले. इस तरह उसने अवैध तरीके से डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की. अनुसंधान अधिकारी चिरंजीलाल मीणा ने टोंक एसपी से समन्वय स्थापित किया. टोंक पुलिस ने आरोपी सियाराम मीणा को पकड़कर एसओजी के हवाले किया.
अब तक 140 आरोपी गिरफ्तार : आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे कोर्ट में पेश कर 9 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है. उससे पूछताछ में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में कई और जानकारी मिलने की संभावना है. एसआई भर्ती-2021 में धांधली के मामले में एसओजी अब तक 140 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें 63 ट्रेनी एसआई और छह चयनित एसआई शामिल है.