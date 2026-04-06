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एसआई भर्ती 2021 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर पास की लिखित परीक्षा, 15 लाख में किया सौदा, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी सियाराम मीणा ( Source : Rajasthan SOG )

जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए साल 2021 में राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा करवाई गई लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर लिखित परीक्षा पास करने के मामले में फरार आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है. वह फरार चल रहा था. उसने 15 लाख रुपए में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने का सौदा किया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी में दर्ज एक मुकदमे की जांच में सामने आया कि अलीनगर (टोंक) निवासी सियाराम मीणा ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने के लिए बिलोता (टोंक) निवासी हनुमान प्रसाद मीणा से 15 लाख रुपए में सौदा किया था. पढ़ें : BSTC में डमी अभ्यर्थियों से दिलवाई परीक्षा, SOG ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार