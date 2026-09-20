RPSC SI Re-Exam 2021 : जयपुर सहित 11 जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम, लेट होने पर कई अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश
जयपुर सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की त्रि-स्तरीय सुरक्षा जांच की गई.
Published : September 20, 2026 at 10:49 AM IST
जयपुर : राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है. जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच, फेस रिकॉग्निशन और HHMD से सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया. डमी अभ्यर्थियों, नकल और हाईटेक डिवाइस के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए. वहीं परीक्षा के दौरान लेट लतीफी की तस्वीर भी देखने को मिली. सुबह 9 बजे प्रवेश द्वार बंद होने के बाद कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन समय की पाबंदी और निर्धारित नियमों के चलते उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया.
प्रदेशभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच रविवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 11 जिलों में बनाए गए 666 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 18 हजार 131 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. जयपुर में सबसे ज्यादा 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ये परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है. पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की होगी.
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एक परीक्षा केंद्र की एडिशनल सेंटर सुपरिंटेंडेंट नेहा भट्ट ने बताया कि उनके केंद्र पर अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया. गेट पर बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन के साथ मेन गेट पर ही मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की गई. जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष तक जाने दिया गया. उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे प्रवेश द्वार बंद होने के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे. इनमें से कई अभ्यर्थियों ने समय पर नहीं पहुंच पाने की अलग-अलग वजहें बताईं, लेकिन निर्धारित समय निकल जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. गेट पर रोक दिए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थी गुहार लगाते नजर आए.
परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े और समय:-
- कुल पंजीकृत अभ्यर्थी: 2,18,131 अभ्यर्थी
- कुल परीक्षा केंद्र: 11 जिलों में 666 केंद्र (जयपुर में सबसे ज्यादा 187 केंद्र)
यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है:-
- पहली पारी: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (सामान्य हिंदी)
- दूसरी पारी: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान)
11 जिलों में बनाए गए 666 परीक्षा केंद्र : राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार परीक्षा के लिए अजमेर में 74, अलवर में 48, भरतपुर में 58, बीकानेर में 47, हनुमानगढ़ में 23, जयपुर में 187, जोधपुर में 81, कोटा में 58, श्रीगंगानगर में 10, टोंक में 16 और उदयपुर में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा में नकल, डमी अभ्यर्थियों और मेटा ग्लासेस और ब्लूटूथ जैसे हाईटेक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सघन निगरानी की जा रही है. आयोग के अनुसार परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखना प्राथमिकता है. किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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क्यों करानी पड़ रही है पुनः परीक्षा : सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की मूल परीक्षा पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई थी. भर्ती प्रक्रिया को लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई हुई. राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी फैसला बरकरार रखा और मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया. इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 859 पदों के लिए नए सिरे से परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू की. इस तरह आज आयोजित हो रही परीक्षा उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते रद्द किया गया था. अब आयोग सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा परीक्षा आयोजित कर रहा है.