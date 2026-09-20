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RPSC SI Re-Exam 2021 : जयपुर सहित 11 जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम, लेट होने पर कई अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश

सघन जांच के बाद मिला प्रवेश ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है. जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच, फेस रिकॉग्निशन और HHMD से सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया. डमी अभ्यर्थियों, नकल और हाईटेक डिवाइस के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए. वहीं परीक्षा के दौरान लेट लतीफी की तस्वीर भी देखने को मिली. सुबह 9 बजे प्रवेश द्वार बंद होने के बाद कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन समय की पाबंदी और निर्धारित नियमों के चलते उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. प्रदेशभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच रविवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 11 जिलों में बनाए गए 666 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 18 हजार 131 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. जयपुर में सबसे ज्यादा 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ये परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है. पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की होगी. अभ्यर्थियों की त्रि-स्तरीय सुरक्षा जांच की गई (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढे़ं: 20 सितंबर को होगी एसआई पुनः परीक्षा, 11 जिलों के 666 केंद्रों पर होगा आयोजन, 17 से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एक परीक्षा केंद्र की एडिशनल सेंटर सुपरिंटेंडेंट नेहा भट्ट ने बताया कि उनके केंद्र पर अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया. गेट पर बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन के साथ मेन गेट पर ही मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की गई. जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष तक जाने दिया गया. उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे प्रवेश द्वार बंद होने के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे. इनमें से कई अभ्यर्थियों ने समय पर नहीं पहुंच पाने की अलग-अलग वजहें बताईं, लेकिन निर्धारित समय निकल जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. गेट पर रोक दिए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थी गुहार लगाते नजर आए.