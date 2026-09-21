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RPSC SI RE-EXAM: परीक्षा देने पहुंचे 3 वांटेड आरोपी गिरफ्तार, SOG की 2000 संदिग्धों पर रही पैनी नजर

जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 प्रदेश के निर्धारित 666 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को आयोजित की गई. साल 2021 में हुई एसआई भर्ती में पेपर लीक, नकल और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले सामने आने के बाद इस बार पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कड़ी नजर रखी. इसके चलते पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामलों में चिह्नित और आरपीएससी से डिबार दो हजार से ज्यादा लोगों पर एसओजी ने कड़ी नजर रखी. धांधली की आशंका के चलते 110 अभ्यर्थियों को चिह्नित कर उनके दस्तावेजों और बायोमैट्रिक का सत्यापन करवाया गया. वहीं, एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा देने पहुंचे तीन वांछित आरोपियों को दबोचने में भी एसओजी को सफलता मिली है. इनमें से दो एसआई भर्ती-2021 और एक शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के मामले में वांछित था. ये दुबारा हुई परीक्षा देने पहुंचे थे.

एसओजी ने बरती विशेष सतर्कता: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, एसओजी की ओर से भी एसआई पुनः परीक्षा-2021 की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता व पुख्ता व्यवस्थाएं की गईं. संदिग्ध फोटो, समान नाम अथवा डबल फॉर्म जैसी विसंगतियों वाले 55 अभ्यर्थियों को चिह्नित कर उनका सत्यापन करवाया गया. परीक्षा के दौरान एसओजी के वांछित अपराधियों पर भी विशेष निगरानी रखी गई. परीक्षा देने पहुंचे तीन वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं पेपर लीक की किसी भी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से एसओजी द्वारा करीब दो हजार संदिग्ध व्यक्तियों एवं आरपीएससी से डिबार अभ्यर्थियों पर नजर रखी. इनमें से 1200 लोगों को संबंधित थानों पर बुलाकर पूछताछ की गई.

एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव (ETV Bharat Jaipur)

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पीटीआई और एसआई भर्ती में वांटेड थे तीन आरोपी: एसआई भर्ती-2021 को दुबारा हुई परीक्षा में पहुंचे तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से दो एसआई भर्ती-2021 और एक पीटीआई भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी से जुड़े मामले में वांछित था. उन्होंने बताया, 20 सितंबर को परीक्षा देने पहुंचे धरमपुरी की ढाणी (जोधपुर) निवासी अनिल विश्नोई (25) और डूंगरी कलां (जयपुर ग्रामीण) निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह (28) को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने का आरोपी सांचौर (जालोर) निवासी बीरबल राम को गिरफ्तार किया है. वह एसआई भर्ती की दुबारा परीक्षा देने पहुंचा. उसने पीटीआई भर्ती में अपने भाई की जगह परीक्षा दी थी.

डिबार और संदिग्ध 2 हजार से ज्यादा लोग चिह्नित: एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव ने बताया कि एसआई पुनः भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा से पहले एसओजी ने आरपीएससी से संपर्क किया और डिबार अभ्यर्थियों की एक हजार लोगों की सूची हासिल की. भर्ती परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मामलों में पहले से गिरफ्तार या संदिग्ध लोगों की भी सूची तैयार की गई. सभी संभाग मुख्यालयों पर एक-एक एएसपी रैंक के अधिकारी को जिम्मा दिया गया, जिन्होंने संभाग के अन्य जिलों से समन्वय स्थापित किया. जिन 11 जिलों में परीक्षा केंद्र थे. वहां भी एसओजी के अधिकारियों को तैनात किया गया.