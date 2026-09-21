RPSC SI RE-EXAM: परीक्षा देने पहुंचे 3 वांटेड आरोपी गिरफ्तार, SOG की 2000 संदिग्धों पर रही पैनी नजर
RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान SI पुनः परीक्षा में SOG की कड़ी निगरानी के चलते वांटेड अपराधी गिरफ्तार हुए.
Published : September 21, 2026 at 5:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 प्रदेश के निर्धारित 666 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को आयोजित की गई. साल 2021 में हुई एसआई भर्ती में पेपर लीक, नकल और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले सामने आने के बाद इस बार पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कड़ी नजर रखी. इसके चलते पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामलों में चिह्नित और आरपीएससी से डिबार दो हजार से ज्यादा लोगों पर एसओजी ने कड़ी नजर रखी. धांधली की आशंका के चलते 110 अभ्यर्थियों को चिह्नित कर उनके दस्तावेजों और बायोमैट्रिक का सत्यापन करवाया गया. वहीं, एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा देने पहुंचे तीन वांछित आरोपियों को दबोचने में भी एसओजी को सफलता मिली है. इनमें से दो एसआई भर्ती-2021 और एक शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के मामले में वांछित था. ये दुबारा हुई परीक्षा देने पहुंचे थे.
एसओजी ने बरती विशेष सतर्कता: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, एसओजी की ओर से भी एसआई पुनः परीक्षा-2021 की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता व पुख्ता व्यवस्थाएं की गईं. संदिग्ध फोटो, समान नाम अथवा डबल फॉर्म जैसी विसंगतियों वाले 55 अभ्यर्थियों को चिह्नित कर उनका सत्यापन करवाया गया. परीक्षा के दौरान एसओजी के वांछित अपराधियों पर भी विशेष निगरानी रखी गई. परीक्षा देने पहुंचे तीन वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं पेपर लीक की किसी भी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से एसओजी द्वारा करीब दो हजार संदिग्ध व्यक्तियों एवं आरपीएससी से डिबार अभ्यर्थियों पर नजर रखी. इनमें से 1200 लोगों को संबंधित थानों पर बुलाकर पूछताछ की गई.
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पीटीआई और एसआई भर्ती में वांटेड थे तीन आरोपी: एसआई भर्ती-2021 को दुबारा हुई परीक्षा में पहुंचे तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से दो एसआई भर्ती-2021 और एक पीटीआई भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी से जुड़े मामले में वांछित था. उन्होंने बताया, 20 सितंबर को परीक्षा देने पहुंचे धरमपुरी की ढाणी (जोधपुर) निवासी अनिल विश्नोई (25) और डूंगरी कलां (जयपुर ग्रामीण) निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह (28) को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने का आरोपी सांचौर (जालोर) निवासी बीरबल राम को गिरफ्तार किया है. वह एसआई भर्ती की दुबारा परीक्षा देने पहुंचा. उसने पीटीआई भर्ती में अपने भाई की जगह परीक्षा दी थी.
डिबार और संदिग्ध 2 हजार से ज्यादा लोग चिह्नित: एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव ने बताया कि एसआई पुनः भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा से पहले एसओजी ने आरपीएससी से संपर्क किया और डिबार अभ्यर्थियों की एक हजार लोगों की सूची हासिल की. भर्ती परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मामलों में पहले से गिरफ्तार या संदिग्ध लोगों की भी सूची तैयार की गई. सभी संभाग मुख्यालयों पर एक-एक एएसपी रैंक के अधिकारी को जिम्मा दिया गया, जिन्होंने संभाग के अन्य जिलों से समन्वय स्थापित किया. जिन 11 जिलों में परीक्षा केंद्र थे. वहां भी एसओजी के अधिकारियों को तैनात किया गया.
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1200 से ज्यादा संदिग्धों को थाने बुलाकर पूछताछ: उन्होंने बताया, डिबार और संदिग्धों की सूची सभी जिलों में एसपी को भेजी गई. वहीं, 18-19 सितंबर को एक अभियान चलाया. जिसके तहत डिबार और संदिग्ध 1200 लोगों को संबंधित थानों में बुलाकर पूछताछ की गई. उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त नहीं होने के लिए पाबंद किया गया. ऐसे लोगों पर निगरानी रखी गई. आरपीएससी से डमी अभ्यर्थियों की भी सूची मांगी गई. आरपीएससी से 110 लोगों की सूची मिली.
परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई संदिग्धों की सूची: परीक्षा वाले दिन ऐसे सभी लोगों की सूची परीक्षा केंद्र पर भेजी गई. इनमें से कई लोग अनुपस्थित मिले, जो संदिग्ध उपस्थित रहे उनका बायोमैट्रिक सत्यापन किया गया, जिससे परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने की संभावना नहीं रहे. उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के वांटेड आरोपियों की सूची भी हर परीक्षा केंद्र पर भेजी गई. उन्होंने बताया, भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों में वांछित ज्यादातर आरोपी अनुपस्थित मिले, इनमें से कई लोगों ने परीक्षा में आवेदन ही नहीं किया. ऐसे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो एसआई भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा और एक पीटीआई भर्ती-2022 के मामले में वांछित था.
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पहली पारी में 69.58 प्रतिशत उपस्थिति
- पहली पारी में प्रदेश के 11 जिलों में कुल 2,18,114 अभ्यर्थी पंजीकृत थे.
- इनमें से 1,51,774 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 66,340 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.
- पहली पारी में 69.58 प्रतिशत उपस्थिति रही. टोंक में सर्वाधिक 77.73 प्रतिशत उपस्थिति रही.
- हनुमानगढ़ में 74.35, श्रीगंगानगर में 73.42, भरतपुर में 73.39, अलवर में 72.31, जोधपुर में 71.85 प्रतिशत उपस्थिति रही.
- कोटा में 71.44, बीकानेर में 69.69, अजमेर में 67.43, जयपुर में 66.90 तथा उदयपुर में 66.46 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे.
दूसरी पारी में 69.03 प्रतिशत उपस्थिति
- दूसरी पारी में प्रदेश के 11 जिलों में कुल पंजीकृत 2,18,114 अभ्यर्थियों में से 1,50,559 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे.
- जबकि 67,555 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. दूसरी पारी में कुल 69.03 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई.
- दूसरी पारी में टोंक में सर्वाधिक 76.96 प्रतिशत उपस्थिति रही. हनुमानगढ़ में 73.83, भरतपुर में 72.83, जोधपुर में 71.29, कोटा में 70.90 प्रतिशत उपस्थिति रही.
- श्रीगंगानगर में 73.06, अलवर में 71.61, बीकानेर में 69.12, अजमेर में 66.96, जयपुर में 66.29 तथा उदयपुर में 66.06 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे.
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