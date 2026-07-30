ETV Bharat / state

Father Strangled Daughter : बेटे की चाह में पिता ने तीसरी बेटी को मार डाला, रोती हुई बच्ची को पहले दूध पिलाया...फिर गला दबाया

बच्ची के शव को गोद में लेकर जाते दादा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक पिता ने बेटे की चाहत में अपनी नवजात बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी. मामला जयपुर के चंदवाजी थाना इलाके के एक अस्पताल का है, जहां पर महिला ने तीसरी बार बेटी को जन्म दिया था, जिससे नाखुश होकर पिता ने नवजात का गला दबाकर हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी पिता रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. रोती हुई बच्ची को पहले तो पिता ने किसी से मांग कर दूध पिलाया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. चंदवाजी थाना अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि एक पिता ने बेटे की चाहत में तीसरी बेटी पैदा होने पर नवजात बेटी को अस्पताल में ही गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. नवजात बच्ची के हत्या के मामले में नीमराना कोटपूतली बहरोड़ निवासी आरोपी पिता रवि कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है. 29 जुलाई को एक निजी अस्पताल की ओर से चंदवाजी थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में पहली मंजिल पर महिला प्रसूति वार्ड में एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया था. शिशु की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है. चंदवाजी थानाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अस्पताल के स्टाफ और नवजात शिशु के पिता से पूछताछ की गई, तो जानकारी में आया कि 27 जुलाई को नवजात बच्ची के पिता रवि कुमार ने अपनी पत्नी कोमल को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था. 28 जुलाई को दोपहर के समय बेटी पैदा हुई. आरोपी के पहले से दो बेटियां थीं और तीसरी बेटी पैदा होने से नाखुश था. बेटी के पिता रवि कुमार ने 29 जुलाई को शाम के समय बच्ची को प्रसूति वार्ड से बाहर लाकर गला घोंटकर हत्या कर दी. पढ़ें : मनरेगा जाने का कहकर निकला युवक, अगले दिन रास्ते में मिली लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका