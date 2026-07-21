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खनन क्षेत्र में राजस्थान का परचम, 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से देश में बना नंबर-1

ढाई वर्षों में रिकॉर्ड 102 ब्लॉकों की नीलामी : राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में 102 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी कर नया रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले नई नीलामी व्यवस्था लागू होने से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक केवल 39 ब्लॉकों की ही नीलामी हो सकी थी. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेसनोट के मुताबिक वर्ष 2024-25 में 34 तथा 2025-26 में 39 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की गई.

चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती साढ़े तीन महीनों में ही 14 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है. विभाग ने वर्ष 2026-27 के दौरान 55 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसकी कार्ययोजना पर भी काम शुरू कर दिया है.

जयपुर : खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक एवं पारदर्शी दोहन, योजनाबद्ध खनिज खोज और ई-नीलामी की प्रभावी नीति के चलते राजस्थान ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के साथ प्रदेश देशभर में पहले स्थान पर पहुंच गया है.

इन उपलब्धियों ने राजस्थान को देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है. खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा खनिज खोज, ब्लॉक तैयार करने और ई-नीलामी की पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है. इससे खनिज खोज के कार्यों में तेजी आई है और ई-ऑक्शन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनी है. नीलामी के बाद खदानों को शीघ्र संचालन में लाने के उद्देश्य से विभाग ने पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल का गठन किया है.

राजस्थान में अब तक ई-नीलामी के माध्यम से 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों का आवंटन किया जा चुका है. इनमें 105 खनिज ब्लॉकों की माइनिंग लीज, 30 ब्लॉकों के लिए कंपोजिट लाइसेंस, तथा एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी की गई है. इसके अलावा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 7 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा राजस्थान में की गई है. राजस्थान में ई-नीलामी व्यवस्था लागू होने के बाद सर्वाधिक 101 लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी हुई है.

निवेश, रोजगार और राजस्व को मिला बड़ा लाभ : खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से प्रदेश में वैध खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है. इसके परिणामस्वरूप अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगा है, निजी निवेश में वृद्धि हुई है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और राज्य सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. राजस्थान की एक और विशेष उपलब्धि यह है कि जहां अधिकांश राज्यों में खनिज ब्लॉकों की तैयारी और नीलामी की प्रक्रिया ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स के माध्यम से कराई जाती है. वहीं, राजस्थान में ब्लॉक तैयार करने से लेकर ई-ऑक्शन तक की पूरी प्रक्रिया खान एवं भूविज्ञान विभाग स्वयं संचालित करता है.