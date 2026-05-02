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हज यात्रियों से अतिरिक्त 10 हजार हवाई किराया वसूलने पर शिया महासभा ने जताई नाराजगी, कही ये बात

हज ट्रेनर का कहना है कि हज यात्रियों को दी गई स्मार्ट वॉच काम नहीं कर रही. कई ग्रामीण इसे इस्तेमाल करना भी नहीं जानते.

Haj Pilgrims
​हज यात्री (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: केंद्रीय हज कमेटी के जरिए हज 2026 के यात्रियों के लिए 10 हजार रुपए एक्ट्रा हवाई किराया वसूलने के खिलाफ देशभर से आवाज उठने लगी है. राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने हज 2026 के यात्रियों से केंद्रीय हज कमेटी के जरिए 10 हजार एक्स्ट्रा किराया बढ़ाने के फैसले पर नाराजगी जताई है. महासभा ने इसे नाइंसाफी और हजारों हाजियों के साथ सीधे तौर पर धोखा करार दिया है.

'अंतिम समय पर एक्स्ट्रा पैसा मांगना नाइंसाफी': महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सैय्यद रजा अब्बास नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर हर हाजी से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा जमा कराने को कहा है. इसकी आखिरी तारीख 15 मई रखी गई है. उन्होंने बताया कि हाजियों की तरफ से पहले ही 3.5 से 4 लाख रुपए तक जमा किये जा चुके हैं. कई हाजी कर्ज लेकर, जेवर बेचकर या जीवन भर की जमा पूंजी से सऊदी अरब हज पर जा रहे हैं. ऐसे में हज कमेटी द्वारा अंतिम समय में 10 हजार रुपए और मांगना उनके साथ नाइंसाफी है. ऐसे में शिया महासभा ने केन्द्र सरकार और अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए.

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पीएमओ को भेजा ज्ञापन: नकवी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव के बीच हज यात्री मुकद्दस सफर कर रहे हैं. ऐसे में मोदी सरकार को हाजियों को राहत देनी चाहिए, न कि उन पर एक्स्ट्रा बोझ डालना चाहिए. महासभा ने कहा कि एयरलाइंस का बढ़ा हुआ किराया सरकार को अदा करना चाहिए. अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, तो महासभा हाजियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेगी. महासभा ने इस संबंध में पीएमओ कार्यालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया को ज्ञापन भी भेजा है. महासभा ने प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा से भी इस मामले में दखल देने की मांग की है.

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'हाजियों की स्मार्ट वॉच नहीं कर रही काम': वहीं अजमेर के हज ट्रेनर डॉ मोहम्मद रमजान खान ने कहा कि जब हज 2026 के लिए सभी व्यवस्थाओं और खर्च पहले से ही तय थे, तो अचानक यह किराया बढ़ोतरी क्यों की गई? हज कोई आम सफर नहीं है, यह हर मुसलमान का सपना और एक अहम इबादत है. किराए के रूप में अतिरिक्त बोझ डालना बदलना सही नहीं है. डॉ रमजान ने बताया कि हाजियों को सऊदी एयरलाइंस से भेजा जाना था. लेकिन कई लोगों को मलेशिया एयरलाइंस से भेजा गया, जिससे हाजी परेशान हुए. इसके अलावा हर एक हाजियों से स्मार्ट वॉच के 7 हजार लिए गए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही और कई ग्रामीण इलाकों के हाजी उसे इस्तेमाल करना भी नहीं जानते.

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RAJASTHAN SHIA MUSLIM MAHASABHA
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HAJJ AIR FARE AMOUNT INCREASED
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