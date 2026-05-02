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हज यात्रियों से अतिरिक्त 10 हजार हवाई किराया वसूलने पर शिया महासभा ने जताई नाराजगी, कही ये बात

​हज यात्री ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: केंद्रीय हज कमेटी के जरिए हज 2026 के यात्रियों के लिए 10 हजार रुपए एक्ट्रा हवाई किराया वसूलने के खिलाफ देशभर से आवाज उठने लगी है. राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने हज 2026 के यात्रियों से केंद्रीय हज कमेटी के जरिए 10 हजार एक्स्ट्रा किराया बढ़ाने के फैसले पर नाराजगी जताई है. महासभा ने इसे नाइंसाफी और हजारों हाजियों के साथ सीधे तौर पर धोखा करार दिया है. 'अंतिम समय पर एक्स्ट्रा पैसा मांगना नाइंसाफी': महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सैय्यद रजा अब्बास नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर हर हाजी से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा जमा कराने को कहा है. इसकी आखिरी तारीख 15 मई रखी गई है. उन्होंने बताया कि हाजियों की तरफ से पहले ही 3.5 से 4 लाख रुपए तक जमा किये जा चुके हैं. कई हाजी कर्ज लेकर, जेवर बेचकर या जीवन भर की जमा पूंजी से सऊदी अरब हज पर जा रहे हैं. ऐसे में हज कमेटी द्वारा अंतिम समय में 10 हजार रुपए और मांगना उनके साथ नाइंसाफी है. ऐसे में शिया महासभा ने केन्द्र सरकार और अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. पढ़ें: HAJ YATRA 2026 : जयपुर से आज रवाना होगा हाजियों का पहला जत्था, राजस्थान से 4000 से अधिक लोग करेंगे हज