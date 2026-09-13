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SET 2026: जयपुर-चौमूं में 20 मिनट लेट पहुंचा पेपर, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, अब दोबारा होगी परीक्षा

अभ्यर्थियों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्राएं परीक्षा केंद्र पर वीक्षक की भूमिका निभा रही थीं.

Paper arrived late at exam centre
परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचा पेपर, अभ्यर्थियों ने किया बहिष्कार (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 3:53 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान SET परीक्षा-2026 के दौरान जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हो गया. बैनाड़ रोड स्थित पिंक सिटी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने पेपर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है. अभ्यर्थियों के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय के 20 मिनट बाद तक भी उन्हें प्रश्नपत्र नहीं दिया गया. इससे नाराज करीब 30 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और केंद्र पर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को समझाया. वहीं, चौमूं के एक सेंटर पर भी पेपर देरी से पहुंचने की सूचना है. पूरे मामले पर SET 2026 के कोऑर्डिनेटर प्रो. घनश्याम शर्मा ने कहा कि जयपुर और चौमूं दोनों सेंटर पर पेपर देरी से पहुंचा था, इसलिए दोनों सेंटर के अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. जांच की जा रही है कि पेपर देरी से क्यों पहुंचा.

Candidates create ruckus at exam centre
परीक्षा केंद्र पर पेपर देरी से पहुंचने पर हंगामा करते अभ्यर्थी (ETV Bharat Jaipur)

पेपर देरी से पहुंचने पर अभ्यर्थियों का विरोध: अभ्यर्थियों के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया. पेपर में देरी को लेकर जब अभ्यर्थियों ने केंद्र प्रशासन के सामने आपत्ति जताई तो विवाद की स्थिति बन गई. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने समय पर परीक्षा शुरू कराने की मांग की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद करीब 20 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया और पेपर रद्द करने की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया. परीक्षा केंद्र के अंदर अभ्यर्थी विरोध जताते रहे, वहीं, बाहर उनके परिजन भी एकत्र हो गए और केंद्र प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

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केंद्र प्रशासन पर धमकाने का आरोप: विरोध कर रहे एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि जब अभ्यर्थियों ने पेपर देरी से देने को लेकर आवाज उठाई तो केंद्र प्रशासन की ओर से उन्हें ये कहते हुए धमकाया गया कि प्रदेश में सैकड़ों अन्य परीक्षा केंद्र हैं और सिर्फ एक केंद्र पर हंगामा होने से परीक्षा रद्द नहीं होगी. इस कथित बयान को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली.

11वीं की छात्राओं के वीक्षक बनाए जाने पर भी सवाल: एक अभ्यर्थी ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था को लेकर एक और गंभीर सवाल उठाया. अभ्यर्थी का आरोप है कि इसी विद्यालय में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्राएं परीक्षा केंद्र पर वीक्षक की भूमिका निभा रही थीं. अभ्यर्थियों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में वीक्षक के रूप में किन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके लिए क्या निर्धारित नियमों का पालन किया गया.

Students protest after late distribution of question paper
पेपर लेट मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया विरोध-प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

पुलिस मौके पर पहुंची, अभ्यर्थियों और परिजनों से समझाइश: परीक्षा केंद्र पर हंगामे की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा. पुलिस ने परीक्षा केंद्र के अंदर विरोध कर रहे अभ्यर्थियों और बाहर मौजूद उनके परिजनों से समझाइश की. पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया. इस परीक्षा केंद्र पर करीब 504 अभ्यर्थी पंजीकृत बताए गए थे. इनमें से करीब 30 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी और विरोध प्रदर्शन करते हुए पेपर रद्द करने की मांग की. पेपर में देरी और केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है.

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जयपुर से बाहर के सैकड़ों अभ्यर्थी: केंद्र पर कोटा, अलवर और भरतपुर सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे. अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे गेट बंद कर दिए गए थे और यदि कोई अभ्यर्थी एक मिनट भी देरी से पहुंचता तो उसे परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाता. ऐसे में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब प्रवेश के समय एक-एक मिनट की देरी स्वीकार नहीं की गई, तो परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्नपत्र पहुंचने में देरी कैसे हुई?

अभ्यर्थियों ने इसे लेकर केंद्र प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि परीक्षा में समय की पाबंदी सभी के लिए समान होनी चाहिए. अब पूरे मामले में ये सवाल उठ रहा है कि प्रश्नपत्र केंद्र पर निर्धारित समय पर क्यों नहीं पहुंचा और यदि परीक्षा शुरू होने में देरी हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है. साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए पेपर लीक और वीक्षक व्यवस्था से जुड़े आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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