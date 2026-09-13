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SET 2026: जयपुर-चौमूं में 20 मिनट लेट पहुंचा पेपर, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, अब दोबारा होगी परीक्षा

परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचा पेपर, अभ्यर्थियों ने किया बहिष्कार ( ETV Bharat Jaipur )