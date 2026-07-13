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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा : रामेश्वरम-मदुरई के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना, 20 जुलाई से नेपाल के लिए हवाई यात्रा होगी शुरू

चार जिलों के 970 श्रद्धालु कर रहे हैं यात्रा : पहली तीर्थ यात्रा में जयपुर, कोटपुतली-बहरोड़, धौलपुर और झालावाड़ जिलों के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. इनमें जयपुर के 161, कोटपुतली-बहरोड़ के 177, धौलपुर के 213 और झालावाड़ के 419 श्रद्धालु शामिल हैं. ट्रेन 15 जुलाई को रामेश्वरम पहुंचेगी, जहां एक दिन प्रवास के बाद श्रद्धालुओं को मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. इसके बाद ट्रेन 20 जुलाई को जयपुर लौटेगी. आगामी चरण में 20 जुलाई को अजमेर, 24 जुलाई को जोधपुर और 30 जुलाई को उदयपुर से भी विशेष ट्रेनें रवाना होंगी.

उन्होंने कहा कि उन्हें स्वयं आज तक रामेश्वरम में दर्शन का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों का ये सपना पूरा हो रहा है. उन्होंने यात्रियों से राजस्थान की खुशहाली, किसानों की समृद्धि, गौ-संरक्षण और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया.

'रामेश्वरम का बुलावा सौभाग्य की बात' : धार्मिक जयकारों और श्रद्धालुओं के उत्साह के बीच सोमवार को दुर्गापुरा स्टेशन परिसर भक्तिमय माहौल में नजर आया. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के हरी झंडी दिखाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत रामेश्वरम-मदुरई के लिए ट्रेन रवाना हुई. इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि रामेश्वरम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि ईश्वर का बुलावा और पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है.

जयपुर: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत सोमवार को पहली विशेष ट्रेन रवाना हुई. जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 970 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना हुई. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. वहीं, इस बार पशुपतिनाथ जाने वाली हवाई यात्रा की शुरुआत भी 20 जुलाई को ही होने जा रही है.

20 जुलाई से नेपाल के लिए हवाई यात्रा : देवस्थान मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए हवाई यात्रा का कार्यक्रम भी जारी किया. उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से 22 सितंबर तक हर दिन नई दिल्ली से 44 वरिष्ठ नागरिकों को काठमांडू भेजा जाएगा. इस चरण में कुल 2860 श्रद्धालु पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे, जबकि बाकी यात्रियों को दिसंबर महीने में भेजा जाएगा.

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यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था : मंत्री कुमावत ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए कई नवाचार किए गए हैं. सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं. 970 श्रद्धालुओं के साथ 30 सरकारी कर्मचारियों का दल भी यात्रा पर भेजा गया है, जिसमें ट्रेन प्रभारी, अनुदेशक और चिकित्सा कर्मी शामिल हैं. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सहायता, भोजन और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

'सरकार बेटे का फर्ज निभा रही है' : वहीं, कार्यक्रम में मौजूद जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को बेटे की तरह सम्मान देकर निशुल्क तीर्थ यात्रा करा रही है. उन्होंने कहा कि निजी खर्च पर ऐसी यात्रा करना अधिकांश लोगों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सरकार की इस योजना से लॉटरी के माध्यम से चयनित बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है. उन्होंने इसे सरकार का पुण्य कार्य बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर दिख रही खुशी ही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है.

यात्रा करने वाले वरिष्ठ जन के खिले चेहरे (ETV Bharat Jaipur)

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ट्रेन में झलकी राजस्थान की संस्कृति : वरिष्ठ नागरिकों के लिए रवाना की गई 'राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का भी जीवंत परिचय करवा रही है. ये ट्रेन प्रदेश की शौर्य, संस्कृति और गौरवशाली पहचान को दर्शाती है. ट्रेन के एक विशेष कोच को राजस्थान के सैन्य योगदान को समर्पित किया गया है, जिसमें जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, तनोट बॉर्डर और महाजन फायरिंग रेंज से जुड़े चित्रों के माध्यम से वीरभूमि राजस्थान की गौरवगाथा प्रदर्शित की गई है.

इसके अलावा विभिन्न कोचों में प्रदेश के प्रमुख मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक झलक भी देखने को मिलती है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पेंट्री कार के माध्यम से पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन परोसे जाएंगे, जिनमें कैर-सांगरी, बाजरे की रोटी, राबड़ी, लस्सी और कुल्फी शामिल हैं. इस तरह ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी वहां राजस्थान की संस्कृति का बखान करेगी.