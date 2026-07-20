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राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा-2026: पशुपतिनाथ नेपाल के लिए हवाई यात्रा का पहला जत्था रवाना, अब 3-स्टार होटल में ठहरेंगे श्रद्धालु

देवस्थान मंत्री ने बताया कि 20 जुलाई से 22 सितंबर तक प्रतिदिन काठमांडू के लिए हवाई तीर्थयात्रा संचालित की जाएगी.

Senior Citizen Pilgrimage Yatra
नेपाल के लिए तीर्थयात्रियों को हरी झंडी रवाना करते मंत्री कुमावत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 3:23 PM IST

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जयपुर: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत सोमवार से नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए हवाई तीर्थयात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के सिंधी कैंप स्थित एक निजी होटल से 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह दल बस से नई दिल्ली पहुंचने के बाद हवाई मार्ग से काठमांडू जाएगा, जहां श्रद्धालु बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के साथ अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे.

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराने के लिए इस बार योजना में कई बदलाव किए गए हैं. सोमवार को पहले दल को रवाना करते हुए देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आरामदायक तीर्थ यात्रा उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्गों ने कभी हवाई जहाज से यात्रा करने की कल्पना भी नहीं की थी, आज सरकार उन्हें सीधे पशुपतिनाथ धाम तक पहुंचा रही है.

Senior Citizen Pilgrimage Yatra
वरिष्ठ जनों के साथ मंत्री (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा : रामेश्वरम-मदुरई के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना, 20 जुलाई से नेपाल के लिए हवाई यात्रा होगी शुरू

उन्होंने बताया कि पहले हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को धर्मशालाओं में ठहराया जाता था, जबकि अब उनके लिए काठमांडू में 3-स्टार होटल में आवास की व्यवस्था की गई है. पहले यात्रियों का काठमांडू में केवल एक दिन का प्रवास होता था, जिसे बढ़ाकर अब दो दिन कर दिया गया है. इससे श्रद्धालु बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा बूढ़ा नीलकंठ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप के भी दर्शन कर सकेंगे. यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक सरकारी अनुरक्षक और आईआरसीटीसी का एक प्रतिनिधि पूरे समय साथ रहेगा.

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हवाई तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले वरिष्ठ जन (ETV Bharat Jaipur)

पहला दल 22 जुलाई को जयपुर लौटेगा: देवस्थान मंत्री ने बताया कि 20 जुलाई से 22 सितंबर तक प्रतिदिन काठमांडू के लिए हवाई तीर्थयात्रा संचालित की जाएगी. इस अवधि में कुल 2,860 वरिष्ठ नागरिकों को पशुपतिनाथ धाम के दर्शन कराए जाएंगे. 28 जुलाई तक बीकानेर और चूरू जिले के 382 श्रद्धालु यात्रा करेंगे, जिनमें बीकानेर के 205 और चूरू के 177 यात्री शामिल हैं. उन्होंने बताया कि अक्टूबर और नवंबर में दीपावली सहित अन्य त्योहारों के कारण हवाई यात्राएं अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी. इसके बाद दिसंबर से बाकी यात्रियों को फिर से काठमांडू भेजा जाएगा. पहले दल की विदाई के दौरान श्रद्धालुओं और परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला.

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FIRST BATCH DEPARTS BY AIR
देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत
SENIOR CITIZEN PILGRIMAGE YATRA

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