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राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा-2026: पशुपतिनाथ नेपाल के लिए हवाई यात्रा का पहला जत्था रवाना, अब 3-स्टार होटल में ठहरेंगे श्रद्धालु

नेपाल के लिए तीर्थयात्रियों को हरी झंडी रवाना करते मंत्री कुमावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत सोमवार से नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए हवाई तीर्थयात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के सिंधी कैंप स्थित एक निजी होटल से 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह दल बस से नई दिल्ली पहुंचने के बाद हवाई मार्ग से काठमांडू जाएगा, जहां श्रद्धालु बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के साथ अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे. वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराने के लिए इस बार योजना में कई बदलाव किए गए हैं. सोमवार को पहले दल को रवाना करते हुए देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आरामदायक तीर्थ यात्रा उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्गों ने कभी हवाई जहाज से यात्रा करने की कल्पना भी नहीं की थी, आज सरकार उन्हें सीधे पशुपतिनाथ धाम तक पहुंचा रही है. वरिष्ठ जनों के साथ मंत्री (ETV Bharat Jaipur)