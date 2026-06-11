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20 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में संदीप-रजनीश पर मुकदमा दर्ज, डोटासरा ने कृषि मंत्री से मांगा इस्तीफा

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है.

रिश्वत मांगने के आरोप में दो गिरफ्तार
रिश्वत मांगने के आरोप में दो गिरफ्तार (ईटीवी भारत सीकर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 9:53 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 11:00 AM IST

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सीकर : जिले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई के बाद सामने आए कथित रिश्वतखोरी प्रकरण ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है. सदर थाना पुलिस ने आखिरकार बीज विक्रेता से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में कृषि पर्यवेक्षक संदीप विश्नोई और रजनीश विश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

इस मामले की जांच जारी है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेंगे. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की जाएगी. : इंद्राज मरोड़िया, सदर थानाधिकारी

दोनों पर आरोप है कि उन्होंने खुद को कृषि मंत्री का करीबी बताते हुए बीज व्यवसायी से बड़ी रकम की मांग की थी. मामले के अनुसार गोकुलपुरा तिराहे स्थित विकास सीड्स के संचालक विकास के पिता रामलाल ने 5 जून को सदर थाने में शिकायत दी थी. 2 जून को सुमित कुमार नामक व्यक्ति ने फोन कर खुद को कृषि मंत्री का ओएसडी बताया और 20 लाख रुपए की मांग की.

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सीकर में जिला कांग्रेस का आरोप (ETV Bharat Sikar)

रजनीश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया : अगले दिन भी इसी तरह का फोन आया. शिकायत के अनुसार 4 जून को विकास को सांवली सर्किल स्थित एक होटल में बुलाया गया. जब रामलाल स्वयं वहां पहुंचे और संबंधित व्यक्ति से पहचान पत्र मांगा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. संदेह होने पर उन्होंने संदीप और रजनीश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया.

संदीप ने मारपीट का मामला दर्ज कराया : घटना के दिन पुलिस ने संदीप की ओर से मारपीट का मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन बीज विक्रेता की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई. चार दिन बाद पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब आरोपियों को छुड़ाने पहुंचे राजस्थान बीज निगम के निदेशक जुगलकिशोर विश्नोई को बाद में बीकानेर में 2.59 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया.

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'कृषि मंत्री अपने नैतिक अधिकार खो चुके': इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है. डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एफआईआर की प्रति साझा करते हुए कहा कि मंत्री के नाम पर कथित उगाही करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. साथ ही मुख्यमंत्री से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की.

सीकर में जिला कांग्रेस का आरोप : संदीप कुमार और रजनीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला कांग्रेस ने सीकर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मामले में मंत्री के करीबी लोगों के नाम सामने आने से उनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला और फतेहपुर विधायक हाकम अली खां ने कहा कि मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे इस्तीफा लें. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में आंदोलन चलाया जाएगा और सड़क से सदन तक विरोध किया जाएगा.

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Last Updated : June 11, 2026 at 11:00 AM IST

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बीज विक्रेता से घूस मांगने का आरोप
FIR AGAINST AGRICULTURE SUPERVISORS
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल की कार्रवाई
DEMANDING A BRIBE FROM SEED SELLER

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