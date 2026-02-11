ETV Bharat / state

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा कल से होगी शुरू, 19.90 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

राजस्थान बोर्ड के 17 और 27 फरवरी को बारहवीं कक्षा के तीन पेपरों के समय में बदलाव किया गया है.

Rajasthan Secondary Education Board
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भवन (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी गुरुवार से राज्यभर में शुरू होने जा रही हैं. इसका आयोजन विद्यार्थियों बोर्ड दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है. इस वर्ष 19 लाख 90 हजार 57 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. इनमें सेकेंडरी परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 9 लाख 10 हजार 9, प्रवेशिका में 7 हजार 817 और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं. परीक्षाओं का आयोजन प्रदेशभर में 6 हजार 194 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बोर्ड के सामने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की समस्या सामने आ रही थी, लेकिन अब सभी 32 हजार स्कूलों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं. राठौड़ ने बताया कि बोर्ड के स्तर पर 56 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, इनमें तीन महिला उड़न दस्ते भी है. इसके अलावा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी भी जिलों में उड़न दस्ते गठित कर चुके हैं.

बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: आरबीएसई: अब साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा, मंत्री बोले-बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स सिद्धांत होगा लागू

परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला परीक्षा संचालन समिति की ओर से भी व्यापक स्तर पर की गई है. संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी. जिन जिलों के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, वहां अभय कमांड सेंटर से भी लाइव व्यू देखा जा सकेगा. इसके अलावा कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था बोर्ड कार्यालय के सभागार में की गई है, जहां पर ढाई सौ से अधिक परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सीधे कार्मिक देख पाएंगे.

दो परीक्षाओं के समय में बदलाव: उन्होंने बताया कि 17 और 27 फरवरी को बारहवीं कक्षा के होने वाले तीन पेपरों के समय में बदलाव किया गया है. ये दोनों पेपर सुबह की शिफ्ट की बजाय दोपहर की शिफ्ट में होंगे.

