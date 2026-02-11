ETV Bharat / state

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा कल से होगी शुरू, 19.90 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भवन ( ETV Bharat Ajmer )