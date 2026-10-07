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स्कूली बच्चों के कैनवास पर उतरी 'विकसित भारत 2047' की तस्वीर, 41 जिलों की 123 पेंटिंग्स प्रदर्शित

जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कला शिक्षा और कला शिक्षकों की कमी के बीच स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. विकसित भारत 2047 की कल्पना पर आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रदेश के 41 जिलों के छात्रों की 123 पेंटिंग्स प्रदर्शित की गईं. बच्चों ने अपनी कल्पना के जरिए भविष्य के भारत की तस्वीर कैनवास पर उतारी, लेकिन इस दौरान स्कूलों में कला शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठे.

छात्रों को कला के बेहतर गुर सिखाए जाएंगे: जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव से सवाल किया गया कि यदि स्कूलों में कला शिक्षक उपलब्ध हों, तो क्या छात्रों की पेंटिंग और बेहतर नहीं हो सकती? इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कला शिक्षकों की भर्ती को लेकर कुछ नहीं कह सकते. हालांकि, बच्चों की कला प्रतिभा को निखारने के लिए छुट्टियों में राजस्थान के अच्छे पेंटर्स को जोड़कर वेबिनार कराया जाएगा. पेंटिंग और ड्राइंग में निपुण कलाकारों को साथ लेकर छात्रों को कला के बेहतर गुर सिखाए जाएंगे. इसका उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को और बेहतर मंच देना है.

21 साल बाद का भारत बच्चों की नजर से: एसीएस राजेश यादव ने बताया कि बच्चों से पूछा गया था कि वे 21 साल बाद भारत को किस रूप में देखते हैं. आज स्कूलों में पढ़ने वाले ये बच्चे वर्ष 2047 में युवा होंगे. इसी सोच के साथ 17 सितंबर को चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई. जिला स्तर पर चयन के बाद पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली पेंटिंग्स को राज्य स्तर पर प्रदर्शित किया गया. उन्होंने बताया कि जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां बनाकर पेंटिंग्स का चयन किया गया. 41 जिलों की 123 पेंटिंग्स जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शित की गईं, ताकि जयपुर के स्कूली बच्चे भी इन्हें देख सकें और दूसरे विद्यार्थियों की रचनात्मकता से प्रेरणा ले सकें.

छात्रा को पुरस्कृत करते विभागीय अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

जैसलमेर की पूनम ने जीता पहला स्थान: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रामगढ़, जैसलमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा पूनम ने पहला स्थान हासिल किया. उन्हें 11 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया. कक्षा 9 की दीया पाटीदार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रतापगढ़ की हिमांशी मकवाना तीसरे स्थान पर रहीं. दोनों को क्रमशः 5 हजार 100 और 3 हजार 100 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया. इस दौरान वहां मौजूद रहीं पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की शासन सचिव एवं जवाहर कला केंद्र की महानिदेशक शुचि त्यागी ने कहा कि छात्रों में मौजूद प्रतिभा को पहचानकर उसे अभिव्यक्ति का सही मंच देना जरूरी है. प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने सपनों के विकसित भारत को अलग-अलग रंगों और कल्पनाओं के जरिए पेश किया.

कला प्रदर्शनी देखते हुए छात्र (ETV Bharat Jaipur)

कला की नियमित शिक्षा कितनी जरूरी: इस प्रतियोगिता ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि जब बच्चों में इतनी रचनात्मक क्षमता है, तो स्कूल स्तर पर उन्हें नियमित और विशेषज्ञ कला प्रशिक्षण क्यों नहीं मिल रहा? प्रतियोगिता के लिए छात्रों ने विकसित भारत 2047 को लेकर अपनी सोच और कल्पना को पेंटिंग के जरिए व्यक्त किया. ऐसे में विशेषज्ञ कला शिक्षकों की भूमिका बच्चों की प्रतिभा को तकनीकी रूप से निखारने में महत्वपूर्ण हो सकती है.

एसीएस ने गहनता से देखी छात्रों की प्रतिभा (ETV Bharat Jaipur)

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