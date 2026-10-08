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बड़ा अपडेट : पंचायत चुनाव के कारण बदला 9वीं से 12वीं तक का अर्द्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम

कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी ( ETV Bharat File Photo )

बीकानेर: पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के चलते राजस्थान के सरकारी एवं संबंधित विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नई तिथियां निर्धारित की हैं. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अब 25 नवंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाती है. इसमें मतदान दलों का गठन, प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं तथा मतदान एवं अन्य चुनाव संबंधी कार्य शामिल हैं. ऐसे में पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं कराने में विद्यालयों के सामने व्यवस्थागत परेशानी आने की संभावना थी. इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं.