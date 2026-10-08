बड़ा अपडेट : पंचायत चुनाव के कारण बदला 9वीं से 12वीं तक का अर्द्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम
कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी. परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक चलेंगी.
Published : October 8, 2026 at 10:05 PM IST
बीकानेर: पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के चलते राजस्थान के सरकारी एवं संबंधित विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नई तिथियां निर्धारित की हैं. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अब 25 नवंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी.
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाती है. इसमें मतदान दलों का गठन, प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं तथा मतदान एवं अन्य चुनाव संबंधी कार्य शामिल हैं. ऐसे में पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं कराने में विद्यालयों के सामने व्यवस्थागत परेशानी आने की संभावना थी. इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं.
चारों कक्षाओं की परीक्षाएं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार : नई समय-सारणी के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं निर्धारित अवधि में विषयवार आयोजित की जाएंगी. परीक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक कक्षा के विषयों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं.
पढ़ें : पंचायत चुनाव के चलते बदली जाएंगी अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखें, छात्रों को मिलेगी राहत, 19 नवंबर से 5 दिसंबर प्रस्तावित
चुनावी ड्यूटी से प्रभावित होती परीक्षा व्यवस्था : पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. बड़ी संख्या में शिक्षक मतदान दलों में शामिल किए जाते हैं. इसके अलावा चुनाव से पहले प्रशिक्षण और अन्य चुनावी तैयारियों में भी शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है. ऐसे में एक ही समय में चुनावी जिम्मेदारियों और विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का संचालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता था. शिक्षा विभाग ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम को चुनावी गतिविधियों के अनुरूप संशोधित किया है.
विद्यार्थियों को तैयारी के लिए मिला संशोधित कार्यक्रम : परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के बाद विद्यार्थियों को अब नई समय-सारणी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनानी होगी.
25 नवंबर से 7 दिसंबर तक परीक्षाएं : शिक्षा विभाग द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब 25 नवंबर 2026 से अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत होगी और 7 दिसंबर 2026 तक परीक्षाएं चलेंगी.