राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के दो नवाचारों को राष्ट्रीय सम्मान, स्कॉच शिखर सम्मेलन में मिले पुरस्कार
डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा, नवाचार और तकनीक से छात्रों की सीखने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को मजबूत किया जा रहा है.
Published : September 26, 2026 at 9:37 PM IST
जयपुर: राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के दो नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है. नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 110वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 'खुशिशाला - खुद की खोज' और 'AI-आधारित दक्षता आकलन' को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया. दोनों पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, समग्र विकास और सीखने की क्षमता को तकनीक के जरिए बेहतर बनाने से जुड़ी हैं.
मेंटल हेल्थ और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस: राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा- 'खुशिशाला - खुद की खोज' पहल का फोकस छात्रों में सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, कल्याण और करुणा जैसे पहलुओं को मजबूत करना है. इसके जरिए स्कूलों में सकारात्मक कक्षा वातावरण तैयार करने और छात्रों के समग्र विकास पर काम किया जा रहा है. वहीं, 'AI-आधारित दक्षता आकलन' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक आधारित मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके जरिए छात्रों की सीखने की प्रगति को समझने, उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक शिक्षण की दिशा तय करने का प्रयास किया जा रहा है.
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चार महीने की प्रक्रिया के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चयन:डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा- दोनों परियोजनाओं को स्कॉच पुरस्कार मिलने की प्रक्रिया करीब चार महीने चली.3 जून 2026 से पंजीकरण और नामांकन के साथ प्रक्रिया शुरू हुई. इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर निर्णायक मंडल के सामने परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया. प्रस्तुतिकरण के बाद परियोजनाओं को स्कॉच की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया, जहां निर्धारित मानकों के आधार पर उनका मूल्यांकन और अंक निर्धारण हुआ. इस प्रक्रिया में राजस्थान की तीन परियोजनाएं 'प्रखर राजस्थान', 'AI-आधारित दक्षता आकलन' और 'खुशिशाला - खुद की खोज' सेमीफाइनल के लिए चुनी गईं.
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अंतिम चरण में दो परियोजनाओं ने बनाई जगह: सेमीफाइनल के बाद अंतिम चरण के लिए राजस्थान की 'AI-आधारित दक्षता आकलन' और 'खुशिशाला - खुद की खोज' परियोजनाओं का चयन हुआ. अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद दोनों पहलों को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि शिक्षा में नवाचार और तकनीक के प्रभावी उपयोग के जरिए छात्रों की सीखने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने इस सम्मान को शिक्षकों, छात्रों और विभागीय टीम के सामूहिक प्रयासों को समर्पित बताया.
विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में मिला सम्मान: पुरस्कार समारोह में स्कॉच समूह के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे. राजस्थान की ओर से राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, उपायुक्त सुनीता यादव, उपनिदेशक जयदयाल गोयल सहित राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे.
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